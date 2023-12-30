МастерШеф 12 сезон 18 випуск від 30.12.2023 – хто переміг у реаліті Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

МастерШеф 12 сезон: хто став переможцем проєкту 30.12.2023 Пресслужба каналу СТБ

Хто став переможцем шоу МастерШеф 12 сезон? Названо ім'я переможця 2023 року проєкту МастерШеф 12 сезон. Хто переміг у шоу МастерШеф 12 сезон – читайте на нашому сайті TV.UA.