МастерШеф 12 сезон 18 випуск від 30.12.2023 – хто переміг у реаліті

30 грудня 2023 23:02 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 18 випуск від 30.12.2023 – хто переміг у реаліті
МастерШеф 12 сезон: хто став переможцем проєкту 30.12.2023
Пресслужба каналу СТБ

Хто став переможцем шоу МастерШеф 12 сезон? Названо ім'я переможця 2023 року проєкту МастерШеф 12 сезон. Хто переміг у шоу МастерШеф 12 сезон – читайте на нашому сайті TV.UA.

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Двоє суперфіналістів «МастерШеф 12 сезон» вже визначені – це Валерія Матрохіна і Ольга Рябенко. Ще двоє – Роман Нестерчук і Вікторія Науменко – змагались за своє місце у суперфіналі. Завдання, звісно, було рівня переможця! На жаль, ні Віка, ні Роман не впорались із конкурсом. Судді вирішили, що за крок до суперфіналу вони мають покинути шоу.

Тому у суперфіналі реаліті «МастерШеф 12 сезон» за звання переможця боролись такі претенденти – Валерія Матрохіна і Ольга Рябенко. Відбулося останнє випробування, після якого ми дізналися ім’я переможниці. Тож переможницею проєкту «МастерШеф 12 сезон» стала Валерія Матрохіна. Вітаємо!

Валерія Матрохіна - переможниця проєкту МастерШеф 12 сезон / instagram.com/masterchefstb

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