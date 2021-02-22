Оливия Уайлд подтвердила роман с известным певцом

В начале года Оливия Уайлд заставила мир заговорить о своей личной жизни.

На протяжении последнего месяца мировые СМИ не перестают обсуждать роман Оливии Уайлд с экс-солистом группы "One Direction" – певцом Гарри Стайлсом.

Доказательством возможных отношений между звездами оказалось их совместное появление на свадьбе общего друга – менеджера Стайлса Джеффри Азоффа.

На днях же сама Оливия решила разместить большую публикацию на своей странице в Инстаграм, с помощью которой пролила свет на перемены в личной жизни.

Свой пост звезда сопроводила фотографией молодого возлюбленного, а в подписи поблагодарила весь коллектив картины «Не волнуйся, солнышко» за проделанную работу. Именно эта работа свела Уайлд и Стайлса.

Расскажу вам малоизвестный факт: большая часть мужчин отказываются играть роли второго плана, если главная роль принадлежит женщине. Однако Гарри Стайлс, наш любимый «Джек», не только наслаждался возможностью позволить великолепной Флоренс Пью занять свое центральное место, он еще и наполнил каждую сцену очень тонким чувством человечности, - пишет Оливия. - Он имел возможность отказаться и не принимать участия в нашем представлении, но он запрыгнул к нам на борт с такой грацией, что мы были каждый день поражены, каким талантом и теплом обладает этот человек.

Актриса Оливия Уайлд / instagram.com/oliviawilde

Уже сейчас отношения Оливии и Гарри начинают выходить на более серьезный уровень. Пара старается все свое свободное время проводить вместе и чувствуют себя очень счастливыми.

Напомним,