Звезда ситкома "Папа рулит" Фрося Мельник: Хочу попробовать себя в больших спектаклях

15 февраля на телеканале ТЕТ стартовал показ любимых и скоро состоится премьера новых серий комедийного сериала "Папа рулит".

Самая младшая актриса ситкома "Папа рулит" Ефросиния Мельник рассказала, как проходили съемки, о планах на будущее и любимых эпизодах сериала.

Что больше всего тебе понравилось на съемках ситкома «Папа рулит»?

– Режиссёр Алла (Алла Грушко, прим.ред.) и ее добрая улыбка. Она очень уважительно к нам относилась, поддерживала, помогала и направляла. Хотя я знаю, что она очень переживала за «съедобный реквизит», потому что всегда была вероятность, что он не доживет до кадра. Поэтому они прятали от нас печенье, чипсы, сок, чтобы мы не отвлекались (смеется).

Актеры ситкома "Папа рулит" / пресс-служба

Какая серия ситкома твоя любимая и почему?

– Эпизод, где мы праздновали «День смеха». Нам было очень легко и забавно на съёмках, и серия вышла не менее классной.

В будущем ты планируешь и дальше развивать свои актерские навыки?

– Да, быть актрисой – это мое. Мне нравится играть, перевоплощаться и пробовать что-то новое. Как и сейчас, хочу сниматься в кино, сериалах, возможно даже попробовать себя в больших спектаклях.

Актрисы Екатерина Варченко и Фрося Мельник / пресс-служба

Напомним,