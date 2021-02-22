Звезда ситкома "Папа рулит" Фрося Мельник: Хочу попробовать себя в больших спектаклях
15 февраля на телеканале ТЕТ стартовал показ любимых и скоро состоится премьера новых серий комедийного сериала "Папа рулит".
Что больше всего тебе понравилось на съемках ситкома «Папа рулит»?
– Режиссёр Алла (Алла Грушко, прим.ред.) и ее добрая улыбка. Она очень уважительно к нам относилась, поддерживала, помогала и направляла. Хотя я знаю, что она очень переживала за «съедобный реквизит», потому что всегда была вероятность, что он не доживет до кадра. Поэтому они прятали от нас печенье, чипсы, сок, чтобы мы не отвлекались (смеется).
Какая серия ситкома твоя любимая и почему?
– Эпизод, где мы праздновали «День смеха». Нам было очень легко и забавно на съёмках, и серия вышла не менее классной.
В будущем ты планируешь и дальше развивать свои актерские навыки?
– Да, быть актрисой – это мое. Мне нравится играть, перевоплощаться и пробовать что-то новое. Как и сейчас, хочу сниматься в кино, сериалах, возможно даже попробовать себя в больших спектаклях.
Напомним,