Григорий Решетник с женой окрестили младшего сына ‒ фото

21 февраля 2021 17:00 Катерина Даниленко
Григорий Решетник с женой окрестили младшего сына ‒ фото
Телеведущий Григорий Решетник с женой и младшим сыном
социальная сеть Instagram

В конце ноября 2020-го телеведущий Григорий Решетник стал отцом в третий раз. У ведущего «Холостяка» и его супруги Кристины родился еще один сын, мальчика назвали Александром.

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Вчера, 20 февраля, звездная семья провела обряд крещения. Кадры из сакрального события появились в соцсетях Григория и Кристины.

В своем Instagram Кристина опубликовала снимок, сделанный в Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве. В кадре женщина держит на руках новорожденного сына, завернутого в махровую крыжму. Одета Кристина в бежевую юбку миди, красную кофту, ботинки на шнуровке и атласный платок.

Священний день для нашої сім’ї. Хрещення Олександра,
‒ подписала кадр супруга Решетника.

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Григорий же показал у себя на страничке крестных родителей малыша. Ими стали близкие друзья пары, не из шоу-бизнеса. Важный день в семье Решетников разделили и их родители. Бабушки и дедушки приехали в Киев из Львова и Ивано-Франковска.

Охрестили нашого найменшого. Від усього серця дякуємо нашим хрещеним за довіру та любов. Усім бажаємо злагоди та щастя! Нехай береже вас Господь,
‒ написал телеведущий.

Напомним,

 

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