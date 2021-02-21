Григорий Решетник с женой окрестили младшего сына ‒ фото
В конце ноября 2020-го телеведущий Григорий Решетник стал отцом в третий раз. У ведущего «Холостяка» и его супруги Кристины родился еще один сын, мальчика назвали Александром.
В своем Instagram Кристина опубликовала снимок, сделанный в Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве. В кадре женщина держит на руках новорожденного сына, завернутого в махровую крыжму. Одета Кристина в бежевую юбку миди, красную кофту, ботинки на шнуровке и атласный платок.
Священний день для нашої сім’ї. Хрещення Олександра,‒ подписала кадр супруга Решетника.
Охрестили нашого найменшого. Від усього серця дякуємо нашим хрещеним за довіру та любов. Усім бажаємо злагоди та щастя! Нехай береже вас Господь,‒ написал телеведущий.
Напомним,