По стопам отца? Сын Наташи Королевой и Тарзана удивил номером на пилоне
20 февраля 2021 18:00
Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип
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18-летний Архип Глушко увлекся танцами на пилоне.
Наташи Королевой и стриптизера Тарзана Архип мечтает о карьере в шоу-бизнесе. Молодой человек уже пробует свои силы в качестве певца, а также оттачивает свою физическую форму в гимнастическом зале.
Вместе со своей девушкой Мелиссой Глушко-младший поставил танец на пилоне под ремикс песни «Дельфин и Русалка», который записал со звездной мамой. В кадре юноша демонстрирует силовую подготовку и отличную растяжку.
Решили покреативить под офигенный ремикс на песню «Дельфин и русалка»,‒ написал Архип.
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Напомним,