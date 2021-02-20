По стопам отца? Сын Наташи Королевой и Тарзана удивил номером на пилоне

20 февраля 2021 18:00 Катерина Даниленко
По стопам отца? Сын Наташи Королевой и Тарзана удивил номером на пилоне
Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип
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18-летний Архип Глушко увлекся танцами на пилоне.

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Единственный наследник звездной четы певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана Архип мечтает о карьере в шоу-бизнесе. Молодой человек уже пробует свои силы в качестве певца, а также оттачивает свою физическую форму в гимнастическом зале.

Вместе со своей девушкой Мелиссой Глушко-младший поставил танец на пилоне под ремикс песни «Дельфин и Русалка», который записал со звездной мамой. В кадре юноша демонстрирует силовую подготовку и отличную растяжку.

Решили покреативить под офигенный ремикс на песню «Дельфин и русалка»,
 ‒ написал Архип.

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Начинающий артист вызвал бурную реакцию в поклонниц, многие из них тут же сравнили его с отцом-стриптизером: «Очень красиво! Весь в отца», «Гены берут свое», «Талантливый мальчик», «Это большой физический труд! Молодцы», «Ну началось… По папиным стопам», «Та держать! Супер».

Напомним,

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