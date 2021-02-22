МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 3 выпуске от 20.02.2021

22 февраля 2021 06:30 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 3 выпуске от 20.02.2021
МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 3 выпуске от 20.02.2021
пресс-служба канала СТБ

20 февраля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3.

Третий сезон «МастерШеф. Профессионалы» на СТБ поражает сложностью конкурсов и уровнем участников. После двух испытаний профи сразились в первой битве черных фартуков. Для кого же она стала фатальной?

В итоге битве черных приняли участие Радек, Виталик, Игорь, Владимир и Леонид. Судьи подготовили для парней одно из самых сложных заданий, которые есть в арсенале «МастерШеф» - повторить культовые сладости, которые подарили их создателям мировую известность. Профи увидели под коробками печенье Oreo, батончик Milky Way, пасту Nutella, конфеты «Коровка» и «Вечерний Киев».

пресс-служба

Кондитерские изделия - совершенно иной вид искусства, и воссоздать идентично эти знаменитые десерты практически невозможно. Их производят огромные фабрики на протяжении долгих лет. Поэтому судьи впервые пошли на уступки, и каждый участник мог взять помощника с балкона. Однако, кроме советов, они никак не могли помогать - ни пробовать, ни прикасаться, ни даже ложку из девайсной принести.

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 3 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-3» покинул Владимир Юрин.

МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 3 выпуске от 20.02.2021 / пресс-служба

Новый выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите в следующую субботу, 27 февраля, в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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