МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2021)

20 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы.

Смотрите в 3 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы-3: Участники наконец добрались к заветной 20-ке! И в первом конкурсе профессионалов ждет проверка на логику, ловкость и способность анализировать. Впервые они разделяться на команды, выберут капитана и су-шефа, и уйдут с кухни на некоторое время. Остальные члены команды найдут под коробками названия известных блюд разных кухонь мира. Им нужно оставить капитанам и су-шефам по 5 подсказок о каждом блюде — намеки должны быть максимально простыми, чтобы коллеги смогли их разгадать. Одна из команд не угадает ни единого блюда! Какой же их ждет вердикт, и кто сразится в первой битве черных?

3 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 20.02.2021 в 19:00 на СТБ и 01.03.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.