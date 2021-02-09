МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
9 февраля 2021 19:55
Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
пресс-служба канала СТБ
13 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы.
Смотрите во 2 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы-3
: После кастинга участников ждут еще больше испытаний, и лишь сильнейшие пройдут в 20 лучших. Чтобы побороться за желанное место, профессионалы должны поставить настоящие гастрономические рекорды. Так, на этапе кастинга некоторые получали повязки желтого, красного синего и зеленого цветов. Каждый цвет – проверка на качества, которых, по мнению судей, не хватает участникам. Профи впервые разделяться на 4 команды, а под коробками найдут лишь один продукт, из которого нужно приготовить кулинарный моношедевр! Лук-порей, тыква или свекла – кто и как справится с этим сложнейшим заданием, и какой будет двадцатка третьего сезона «МастерШеф. Профессионалы»?
2 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 13.02.2021 в 19:00 на СТБ и 22.02.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.
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