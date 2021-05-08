Потапу ‒ 40! Настя Каменских адресовала любимому чувственное поздравление

Сегодня, 8 мая, продюсер Потап празднует юбилей. Рэперу исполняется 40 лет!

По этому случаю его супруга, певица Настя Каменских написала трогательное поздравление в своем Instagram. Сопроводила она его серий совместных кадров с возлюбленным.

Моя любовь. Сегодня, в Киеве, ровно 40 лет назад, родился добрый и талантливый мальчик. (Весом всего 2 кг 800 гр) Я очень горжусь тобой, Леша, ты так много всего сделал и так многого достиг. Ты лучший продюсер, гениальный автор, бизнесмен, ведущий, юморист, роскошный муж и любовник, и этот список бесконечен. Но самое главное, что ты всегда был и остаешься настоящим человеком. И сегодня начнется еще один интересный, прекрасный, волшебный, полный любви и приключений твой Новый год. Зная тебя, ты ворвешься в него как торнадо и умчишь покорять новые вершины, а я просто буду рядом, чтобы любить, наполнять, и поддерживать моего мишку.

К поздравлениям исполнительницы присоединились звездные коллеги и поклонники пары: «Мужик победивший френдзону. С днем рождения!», «Пускай исполнятся мечты! Творческого вдохновения, веры в себя и в светлое будущее», «Бесконечного вам счастья», «Всех благ вам, неугасающей любви, радостных и солнечных моментов, пусть всегда весна будет в душе, новых творческих идей».

Сам же исполнитель в новом посте, в присущей ему юморной манере, рассказал, что думает о жизни, возрасте и успехе:

Если Потапу 40 , то сколько ж тогда тебе? Вроде ж совсем недавно он был «На своей волне». 20 по 2 елы-палы, не плохо кстати малышь. Этот красавчик в Форме, может ворваться на движ. Если Потапу 40, то сколько ж тогда Вам? Я раньше пел для подростков. Теперь для пап и мам. 40 Потапу если, тебе скоко тогда? Ты вырос на его песнях, а у тебя отросла борода. Потапу 40, да ладно! Эх годы летят не щадя. Волосы съела краска, согласные съели «О/А». И вот ПТП теперь 40. Он в Банде крутых облысят. Будь то бухло или криптовалюта. Возьми подними 50!

Напомним,