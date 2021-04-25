Настя Каменских рассказала об отношениях с мамой: Как подружка мне, называю ее по имени

25 апреля 2021 19:00 Катерина Даниленко
Настя Каменских рассказала об отношениях с мамой: Как подружка мне, называю ее по имени
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Совсем недавно певица Настя Каменских вернулась из Мексики, где провела последние несколько недель, снимая свое новое шоу "Девочки рулят". Компанию ей составили лучшая подруга Аня, ее коллеги и мама Лидия.

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В интервью Кате Осадчей звезда объяснила, почему маму часто называет по имени, а также рассказала о «перезагрузке», которая так важна была для нее и мамы после смерти отца.

Она у меня очень хорошая, очень молодая и я хочу, чтобы она чувствовала себя девочкой. Я ее, конечно, мамой называю. Я ее очень люблю, она это знает. Мне кажется это таким прикольным. Мы еще смеемся: «Лида-Лида, Боже-Боже» ‒ знаменитая фраза Верки Сердючки. Я ей говорю «котик», «солнышко», я с ней общаюсь, как с подружкой,
‒ отметила артистка.

Настя Каменских с мамой Лидией Каменских / социальная сеть Instagram

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Исполнительница признается, что родительнице было очень тяжело в отпуске, ведь все ее мысли заняты потерей самого родного человека. Настя всеми способами вовлекала маму в свой новый проект, чтобы не дать ей грустить.

Моей маме, как никому, нужно было уехать, потому что она не могла находиться здесь. Я на нее посмотрела не как на маму, а как на подружку, молодую девушку, которая училась жить без папы. Мне кажется, что это для нее был другой глоток воздуха. Ей было, конечно, сложно. Но скажу, мне было с ней так кайфово, она такая смешная, у нее столько было приколов. Я ее называю Лида Петросяновна,
‒ добавила знаменитость.

Напомним,

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