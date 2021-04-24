Тина Кароль намекнула на новые отношения: Влюблена, как дура

24 апреля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Тина Кароль намекнула на новые отношения: Влюблена, как дура
Певица Тина Кароль
социальная сеть Instagram

О личной жизни певица Тина Кароль говорить не любит. Многие годы она утверждала, что ее сердце принадлежит только одному мужчине ‒ сыну Вениамину. Сейчас же артистка призналась, что все изменилось.

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Так, в недавнем интервью Тина заявила, что сейчас испытает чувство влюбленности. Более того, она не может нарадоваться своему новому состоянию.

Я влюблена, как дура, но это классно, я люблю это состояние. Я в нем пребываю периодически, даже если никому об этом не рассказываю… Необязательно же быть влюбленной в одного человека. У меня вообще слово «любовь» имеет другое измерение. Это не просто что-то физическое. Это ментальная влюбленность,
‒ откровенно рассказала звезда.

Певица Тина Кароль / социальная сеть Instagram

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Женщина утверждает, что сейчас к ней вернулось вдохновение, поэтому в личной и творческой жизни у нее начался новый этап. Многие эмоции она передает в своих новых композициях, которые начала сама сочинять.

Я почувствовала, что пришло время... И, возможно, только сейчас я отпускаю свое прошлое,
‒ добавила артистка.

Напомним,

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