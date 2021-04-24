Тина Кароль намекнула на новые отношения: Влюблена, как дура
24 апреля 2021 18:00
Певица Тина Кароль
социальная сеть Instagram
О личной жизни певица Тина Кароль говорить не любит. Многие годы она утверждала, что ее сердце принадлежит только одному мужчине ‒ сыну Вениамину. Сейчас же артистка призналась, что все изменилось.
Тина заявила, что сейчас испытает чувство влюбленности. Более того, она не может нарадоваться своему новому состоянию.
Я влюблена, как дура, но это классно, я люблю это состояние. Я в нем пребываю периодически, даже если никому об этом не рассказываю… Необязательно же быть влюбленной в одного человека. У меня вообще слово «любовь» имеет другое измерение. Это не просто что-то физическое. Это ментальная влюбленность,‒ откровенно рассказала звезда.
Певица Тина Кароль / социальная сеть Instagram
Читайте такжеБелый мишка: Анастасия Приходько умилила сеть трогательным снимком с новорожденным сыномЖенщина утверждает, что сейчас к ней вернулось вдохновение, поэтому в личной и творческой жизни у нее начался новый этап. Многие эмоции она передает в своих новых композициях, которые начала сама сочинять.
Я почувствовала, что пришло время... И, возможно, только сейчас я отпускаю свое прошлое,‒ добавила артистка.
Напомним,