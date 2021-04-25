DZIDZIO готовится к официальному разводу с женой ‒ подробности
Еще одна пара украинского шоу-бизнеса заявила о расставании. Михаил Хома, он же DZIDZIO, разводится с женой Ярославой после 20 лет брака.
Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше,‒ начал рассказ Михаил.
Не смог обойти стороной артист и обвинения бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и изменял ей. Мужчина опровергает данную информацию.
Все те годы я был на работе, работал. Я давно хотел немного разобраться, но не было времени. В карантин понял, что надо жить в добре, не обижать друг друга. А порой, чтобы это произошло, надо просто отпустить человека и дать волю.
DZIDZIO признается, что принял решение быть вместе с девушкой, когда совсем ничего не понимал в отношениях. Случилось это еще в школьные годы.
У меня папа умер, мама за границей, у нее родители развелись. Просто дети шли в лес и не знали, надо ли говорить, когда тебя что-то не устраивает. Мы не знали, как это делать, просто терпели кое-что. У нас и хорошо было так же. Надо было повзрослеть, чтобы понять и порой надо признать, что есть что-то не так,‒ добавил артист.
Напомним,