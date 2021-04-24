Ольга Сумская ответила на скандальное интервью сестры: Не обижаюсь, есть более весомые поводы
На днях актриса Наталья Сумская дала интервью, в котором рассказала о непростых отношениях с сестрой. Женщина не понимает, зачем последняя выставляет в соцсети всю свою жизнь напоказ.
В своем микроблоге артистка рассказывает не только о личной жизни, но и профессиональной, а также освещает социальные проблемы.
Не каждый свой шаг показываю в соцсетях. Я часто выставляю посты социального характера, об экологии, о том, что прямо сейчас, например, гибнут тысячи птиц на Херсонщине из-за обработанного токсичными химикатами зерна на полях или о плохих дорогах. Много информации о благотворительности. Благодаря моим постам в общественной жизни что-то сдвинулось с места… Это мой ресурс, моя поддержка, я рекламирую свои спектакли, туры, которые снова перенеслись… Я работаю в антрепризах, а это мой хлеб. Простите, я должна рекламировать для того, чтобы люди узнали о моих спектаклях.
Ольга считает, что из-за того, что Наталья ведет достаточно закрытый образ жизни, ей сложно понять такую ее активность в соцсетях.
Я бы посоветовала Наталье Вячеславовне быть в этом плане более современной. В наше время мы не можем стоять в стороне и не быть зарегистрированы в Facebook или в Instagram. Есть люди, которые не переживают по этому поводу, у них своя жизнь. Я иду в ногу со временем,‒ объяснила Сумская.
Напомним,