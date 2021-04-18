Ольга Сумская рассказала, как проходили съемки постельных сцен легендарной "Роксоланы"

25 лет назад на телеэкраны вышел украинский костюмно-исторический телесериал "Роксолана". Исполнительница главной роли Ольга Сумская рассказала, чего больше всего боялась во время съемок постельных сцен.

Актриса заявила, что хоть бюджет на сериал был выделен не большой, однако команде удалось отснять отличный материал. Актеры получили «смешной» гонорар за проект, но любовь зрителей греет им душу до сих пор.

Смета всего сериала составила до полумиллиона долларов. 26 серий снять за такие деньги – это героический поступок... Мы подписывали гонорары в купонах, а получили в гривнах. То есть мы вообще ничего не получили. Только любовь зрителей,

‒ отметила Сумская.

Звезда хорошо помнит, как в один момент проснулась популярной. Ее узнавали прохожие на улице, подходили фотографироваться и называли именем главной героини.

Я хорошо помню, что уже на второй день, когда я выходила в магазин или шла на работу, меня узнавали и говорили «Роксолана, привет!». Тетя Роксолана – меня так до сих пор называют дети,

– признается актриса.

На съемках Ольге довелось играть во многих постельных сценах с партнером Анатолием Хостикоевым. Коллегам неоднократно приписывали роман, однако в скором времени Хостикоев женился на старшей сестре Ольги Наталье Сумской.

Ольга Сумская и Анатолий Хостикоев в сериале "Роксолана"" / открытый источник

О съемках пикантных сцен Сумская вспоминает с улыбкой. Она очень боялась «засветить лишнее» в кадре.

В кадре на первом плане цветы, Анатолий несет меня на руках, и я боюсь, чтобы ничего лишнего не было видно. Прошу: «Толичка, ты закрой, пожалуйста, грудь руками, чтобы не мелькнуло ничего». А он мне: «Так, лежи тихо!»,

‒ откровенничает знаменитость.

Напомним,