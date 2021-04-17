Не узнать! Дарья Петрожицкая предстала в образе роковой женщины на черно-белых снимках

17 апреля 2021 16:30 Катерина Даниленко
Не узнать! Дарья Петрожицкая предстала в образе роковой женщины на черно-белых снимках
Актриса Дарья Петрожицкая
социальная сеть Instagram

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая впечатлила неожиданным образом в новой фотосессии.

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В своем микроблоге актриса опубликовала серию черно-белых снимков, на которых ее трудно узнать. Недавно девушка отрезала свои длинные волосы, так что теперь блистает перед камерой с эффектным каре.

Звезда облачилась в черный классический костюм и светлые туфли на высоком каблуке. Ее образ дополнил выразительный мейк «cut crease», акцентировавший внимание на складках века.

Актриса Дарья Петрожицкая / социальная сеть Instagram

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Фолловеры отметили, что им непривычно видеть всегда романтичную Дарью в таком дерзком образе, однако ей очень идут такие эксперименты: «Идеальная», «Убила без ножа. Это очень красиво!», «Шикарная девушка», «Я не узнала. Совсем на себя не похожа», «А тебе идет! Эффектно», «Наш цветок. Всегда прекрасна».

Напомним,

Актриса Дарья Петрожицкая / социальная сеть Instagram

Актриса Дарья Петрожицкая / социальная сеть Instagram
 

Актриса Дарья Петрожицкая / социальная сеть Instagram

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