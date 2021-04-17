Не узнать! Дарья Петрожицкая предстала в образе роковой женщины на черно-белых снимках
17 апреля 2021 16:30
Актриса Дарья Петрожицкая
социальная сеть Instagram
Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая впечатлила неожиданным образом в новой фотосессии.
актриса опубликовала серию черно-белых снимков, на которых ее трудно узнать. Недавно девушка отрезала свои длинные волосы, так что теперь блистает перед камерой с эффектным каре.
Звезда облачилась в черный классический костюм и светлые туфли на высоком каблуке. Ее образ дополнил выразительный мейк «cut crease», акцентировавший внимание на складках века.
Актриса Дарья Петрожицкая / социальная сеть Instagram
Напомним,
- актриса Хелен МакКрори скончалась от рака.
- Владимир Дантес побывал в уникальном музее: машина Папы Римского и марсоход из "Марсианина".
Актриса Дарья Петрожицкая / социальная сеть Instagram
Актриса Дарья Петрожицкая / социальная сеть Instagram
Актриса Дарья Петрожицкая / социальная сеть Instagram