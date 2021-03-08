Дарья Петрожицкая: Благодаря "Папику" я многое в себе открыла
8 марта 2021 17:15
Актриса Дарья Петрожицкая
instagram.com/petrozhitskaya
10 марта в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Дарья Петрожицкая.
- Новые эпизоды сериала «Папик», которые стартуют на телеканале «1+1» совсем скоро, прояснят дальнейшую судьбу импозантного пенсионера Александра и юной Лизы. А значит, зрители снова насладятся игрой актерского тандема Станислав Боклан — Дарья Петрожицкая. Сгорая от нетерпения, «ТОП» встретился с Дашей и расспросил об эволюции ее героини, сложностях съемочного процесса, партнерстве и популярности.
- 15 марта телеканал 2+2 открывает финальный сезон остросюжетного детективного сериала «Ментовские войны. Харьков». Теперь борьба хороших и плохих полицейских выйдет на новый уровень и станет еще напряженнее, а сама картина порадует зрелищными экшен-сценами и спецэффектами. Неизменными останутся лишь главные герои — оперативники Андрей «Гордей» Гордиенко, Дмитрий «Ворон» Воронов и Богдан «Харлей» Харченко в исполнении Артема Позняка, Богдана Юсипчука и Сергея Листунова. «ТОП» поинтересовался у актеров, легко ли им было работать друг с другом, как проходили съемки и каков секрет высоких рейтингов проекта. Эксклюзивное интервью ищите в новом номере журнала.
- На днях украинская супермодель Алла Костромичева известила подписчиков, что стала жертвой кибермошенников. «ТОП» разобрался в ситуации и заодно узнал, кто еще из отечественных селебритис пострадал от аферистов в Сети.
- 1 марта на телеканале «1+1» состоялась долгожданная премьера 16-серийной драмы «Бедная Саша». Непутевого жениха главной героини ленты Саши сыграл Александр Соколов. По просьбе «Телескопа» актер приоткрыл некоторые тайны сериала, а также охотно ответил на вопросы о любимых кино- и телепроектах, театре, увлечениях и семье.
- К юбилейному, пятому телесезону создатели «Вар'яти-шоу» подошли ответственно и креативно: пополнили команду двумя стендаперами, изменили формат батлов и решили приоткрыть зрителям секреты съемок. «ТОП» пробрался за кулисы проекта, премьера которого состоится 17 марта, чтобы разведать больше подробностей.
- 21 марта пятый Джеймс Бонд, совершивший мини-революцию в киносериале о тайном агенте, встретит 75-ю весну. «ТОП» собрал перлы именинника Тимоти Далтона в материале для нового номера журнала.
- Чем сейчас занимается суперфиналист проекта «Танцюють всі!» Александр Лещенко? На чем суперстар пришлось экономить с приходом пандемии? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в рубрике «ТОП-Life».
- Говорят, Пикассо обладал поразительной сексуальностью и притягивал женщин, как магнит. А еще – поразительным чутьем, которое помогало ему выбирать тех, кто готов полностью раствориться в любимом и отдать ему всю энергию до последней капли. «Мой господин», - так называла Пикассо его вторая жена Жаклин Рок. «ТОП» попытался разобраться в любовных драмах знаменитого живописца в рубрике «ТОП-Эпизод».
- Традиционно один из самых грандиозных праздников планеты – карнавал Марди Гра в Новом Орлеане – проходит в феврале–марте. «ТОП» с удовольствием окунулся в атмосферу танцев, масок, веселья и нашел в торжестве много схожего с нашей Масленицей.
- В американском штате Пенсильвания в объектив орнитолога Джейми Хилла попала редчайшая птица: одна половина пернатой имеет признаки самца, вторая – самочки. Больше об уникальной пичуге найдете в новом выпуске журнала «Телескоп».
- 11 марта свой профессиональный праздник отмечают повелители кранов и труб – сантехники. Дабы облегчить их труд, «ТОП» составил памятку хозяйкам – перечень того, что категорически нельзя утилизировать в раковину или унитаз.
- Снижение слуха – крайне неприятное явление. Но даже несмотря на это, многие недооценивают или даже игнорируют проблему. «ТОП-Доктор» настоятельно не рекомендует пускать все на самотек. И дает дельные советы в новом выпуске журнала.
- Бытует мнение, что домашние любимцы и их владельцы очень похожи характерами. И вполне логично, что как мурлыки отличаются от псов, так и их хозяева друг от друга. Не вступают ли в конфликт члены разных «сословий»? Разбираемся в рубрике «ТОП-Контакт».
- Масленица – это настоящий бенефис блинов! А еще народные гулянья, шумное веселье и сжигание чучела, символизирующее прощание с зимой и приход весны и тепла. Редакционный кулинар собрал необычные вариации на блинную тему и презентует их с удовольствием, толком, расстановкой.
Журнал «Телескоп» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины.
Журнал «Телескоп» также можно приобрести в нашем интернет-магазине.