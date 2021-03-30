Папик 2 сезон 4 серия - смотреть онлайн эфир от 30.03.2021

30 марта на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 4 серию сериала Папик 2 сезон. 4 серию сериала Папик 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 4 серии сериала Папик 2 сезон

После роскошной жизни в чужом доме вместе с красоткой Лизой актер-пенсионер Александр Меркулов оказался в тюрьме. Отсидев свой срок за решеткой, он выходит на свободу. Какие перемены ждут деда на этот раз? Пока Александр Николаевич пребывал в местах не столь отдаленных, охотница за мужскими сердцами и кошельками Лиза успела удачно выступить на телешоу и стать участницей поп-группы. Станет ли она новой Бейонсе?

4 серию сериала Папик 2 сезон от 30:03.2021 смотрите онлайн после 22:00 на нашем сайте TV.UA.