Дарья Петрожицкая призналась, что в жизни 30-летних мужчин возле себя не видит

9 февраля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Дарья Петрожицкая призналась, что в жизни 30-летних мужчин возле себя не видит
Главная героиня сериала «Папик» Дарья Петрожицкая
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28-летняя актриса приоткрыла занавес личной жизни.

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Звезда комедийного ситкома «Папик» Дарья Петрожицкая сообщила, что крайне избирательно относится к молодым людям, с которыми вступает в отношения. В отличие от своей героине в сериале, артистке нравятся парни моложе себя. Знаменитость не чувствует себя на свой возраст и даже мужчины 30+ пока не вызывают у нее интереса.

Мне 28 лет, но я не чувствую себя на свой возраст. Поэтому, мужчин возрастной категории 30+ я пока не воспринимаю, хотя я понимаю, что это мужчины, которые мне подходят. Если я влюбляюсь, то это какие-то 25-летние парни,
‒ призналась Дарья.

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На вопрос, занято ли ее сердце, девушка ответила неоднозначно. Однако в официальных отношениях она не состоит:

Сердце, наверное, свободное. Я не знаю… Пускай это будет секретом. Парня нет.

Напомним,

 

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