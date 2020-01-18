Голос країни-10: звезда Папика и участник Танців з зірками станут участниками шоу

Премьера юбилейного сезона «Голос страны-10» состоится на канале «1+1» 19 января в 21.00.

16 января телеканал «1+1» презентовал юбилейный сезон вокального шоу «Голос страны-10».

Отпраздновать юбилей, поздравить команду и первыми узнать подробности нового сезона пришли звезды проекта Тина Кароль, Екатерина Осадчая, участники «Танцев со звездами» Надежда Матвеева, Ксения Мишина, Анна Ризатдинова, Александр Прохоров, Максим Леонов, Елена Шоптенко, ведущие «1+1» Соломия Витвицкая, Валентина Хамайко, Владимир Остапчук, Даниэль Салем, руководитель «1+1 Продакшн» Виктория Шульженко, музыкальный продюсер «Голоса страны» Руслан Квинта, главный продюсер развлекательных программ канала «1+1» Ольга Слисаренко и многие другие.

Ведущим презентации стали Юрий Горбунов и главный продюсер проекта, руководитель направления Big Entertainment Show «1+1 Продакшн» Владимир Завадюк, которые в творческом тандеме на сцене вспомнили самые знаковые факты за всю историю проекта, и каким был путь его развития от сезона к сезону.

Так, «Голос страны» признан правообладателями формата TheVoice одной из самых успешных адаптаций в мире. Украина стала второй страной, которая получила права на формат. Сегодня это самое популярное музыкальное шоу страны – каждый выпуск по ТВ смотрит более 5 млн зрителей, а официальный YouTube-канал шоу получил «золотую кнопку» и имеет более 2 млн подписчиков. За 10 сезонов шоу почти 100 000 желающих прислали свои заявки, чтобы спеть на главной вокальной сцене страны. А на этапе «слепых прослушиваний» перед тренерами за все время выступило более 1500 участников. За 10 сезонов на проекте пели вокалисты из всех уголков Украины и почти 40 стран мира.

Праздничное мероприятие посетил генеральный продюсер канала «1+1» Максим Кривицкий, во время приветственного слова он отметил, что «Голос страны» - один из самых успешных проектов телеканала:

«Голосу страны» уже 10 лет - юбилей. Это одно из самых любимых и самых успешных шоу в нашей стране. В этом сезоне на кастинги уже приходят участники, которые начали смотреть проект еще когда были детьми, целое поколение выросло на нем. Десятый сезон будет очень необычным и гарантированно порадует зрителей.

Традиционным остается мощная вокальная составляющая часть и уникальные тембры. У нас будет 5 суперзвездных тренеров, за которыми невероятно интересно наблюдать. На сцене творится такоя химия, невозможно оторвать взгляд, она заряжает. Я уже видел первый эпизод, и хочу сказать, что он вызывает очень теплые чувства. Они похожи на те, которые возникают, когда приходишь домой, а тебя встречает и обнимает ребенок. И ты сразу переключаешься забываешь все плохое, и становится очень тепло и уютно».

За всю историю проекта десятки звезд украинского шоу-бизнеса приходили на «слепые прослушивания». На презентации организаторы заявили об участии в юбилейном сезоне актрисы и исполнительницы главной женской роли рейтингового сериала прошлого года «Папик - Дарьи Петрожицькой. На мероприятии она вживую исполнила песню «Голубка», с которой и пришла на «слепые прослушивания» и которую ее героиня пела в сериале. Кроме того, уже в премьерном выпуске зрители увидят участника «Танцев со звездами», нового ведущего «Женитьба вслепую» Даниэля Салема. Но удастся ли им развернуть тренерские кресла, продюсеры держат в тайне.

Главный продюсер проекта и руководитель направления Big Entertainment Show Владимир Завадюк заверил, что кроме мощных участников и неординарных тембров, десятый сезон вокального шоу запомнится зрителям и страстью.

«Мы собрали мощный тренерский состав, зрителям будет интересно наблюдать за развитием отношений двух пар - Тины Кароль и Дана Балана и ПТП и NK, для которых MONATIK на проекте стал семейным психологом, - пошутил продюсер на сцене. - Но самая интрига сезона - кто же одержит победу в главной битве эпохи?»

За 10 сезонов вокального шоу в тренерский состав входили 16 известных и опытных звезд. Тренер-рекордсмен проекта по количеству побед, Тина Кароль, приехала на мероприятие сразу после репетиции со своими подопечными - участниками десятого сезона. Певица произнесла вдохновенную речь:

«Голос страны» - это крутой вираж в вашей жизни. Это возможность открыть себя, которой прежде не было у меня. Я начинала, когда таких проектов просто не было, и я могла только показывать свои диски продюсерам. И могу вам сказать - не упустите свой шанс. Я всегда буду подчеркивать, что успех приходит к подготовленным. Ты можешь быть не очень талантливым, не слишком поющим, но очень упрямым, трудолюбивым, вдохновенным, и если тебе это действительно нужно, то все получится. Помните, что жизнь - это авантюра. Идите вперед к своей мечте, рискуйте, вдохновляйтесь всем и помогайте тем, кто в этом нуждается вокруг вас. Добро вернется к вам бумерангом. А сцена - это испытание психологическое, кроме голоса, нужно иметь крепкие нервы. Если десятый сезон «Голоса страны» - это ваш сезон, то скажите себе внутренне - «да», и тогда все получится. Я желаю всем участникам успеха, творческой команде - крутых рейтингов и помните, что каждое ваше появление на сцене должна быть wow-фактором».

Другие тренеры сейчас находятся в отпусках, собираются с силами и выстраивают стратегии победы. MONATIK, Dan Balan, ПТП и NK присутствовали на презентации виртуально - они приветствовали гостей видеообращением, которые можно просмотреть в официальном аккаунте проекта в Instagram.

«Голос страны» зажег десятки украинских звезд, среди приглашенных гостей было немало участников прошлогодних сезонов. Звездные выпускники KOLA (Анастасия Прудиус - участница 6-го сезона), LAUD (Владислав Каращук - участник 6-го сезона) и HAYAT (Андрей Хаят - финалист 9-го сезона) поздравили «Голос страны» с юбилеем выполнением своих песен, которые уже стали хитами.

Премьера нового сезона главного вокального шоу «Голос страны-10» состоится 19 января на канале «1+1» в 21.00 и на нашем сайте TV.UA.