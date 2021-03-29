Папик: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 25.03.2021)

29 марта 2021 13:30 Александр Кива
Папик: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 25.03.2021)
Папик: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 12.12.2019)

25 марта на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 16 серию сериала Папик. 16 серию сериала Папик смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 16 серии сериала Папик

Лизе предстоит сделать не легкий выбор, чтобы спасти Александра Николаевича. Впервые в жизни девушке придется пойти на жертвы, чтобы спасти пенсионера. Решение дается крайне тяжко, ведь поступив так, она навсегда потеряет любимого и станет игрушкой в рукой другого человека, хотя о таком она мечтала в самом начале истории. Но чего не сделаешь ради ставшего родным пожилого человека, особенно если тому грозит двойная опасность — умереть и попасть в тюрьму.

16 серию сериала Папик от 25:03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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