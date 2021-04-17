Светлана Лобода призналась, что ее команда понесла большие убытки из-за ее болезни COVID-19
Певица Светлана Лобода несколько недель назад заявила, что коронавирус не обошел ее стороной. Она получила положительный тест.
Так, исполнительница перенесла сольный концерт Барвиха Luxury Village, несколько съемок в развлекательных проектах и интервью. А со своей командой из шоу «Голос. Дети» ей довелось работать по видеосвязи.
Сейчас Светлана полностью выздоровела и окунулась в работу. Звезда сообщила всем, что до конца апреля у нее полностью расписан график, чтобы наверстать упущенное.
Долго я бездельничала… Вышла на работу, четвертый день, как белка в колесе. Дорого болеть нам все же обходится. До конца апреля я вне доступа.
Напомним,