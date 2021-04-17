Светлана Лобода призналась, что ее команда понесла большие убытки из-за ее болезни COVID-19

17 апреля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Светлана Лобода призналась, что ее команда понесла большие убытки из-за ее болезни COVID-19
Певица Светлана Лобода
социальная сеть Instagram

Певица Светлана Лобода несколько недель назад заявила, что коронавирус не обошел ее стороной. Она получила положительный тест.

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В Instagram артистка рассказала, что из-за ее болезни остановилась работа нескольких десятков людей. Артистка старалась «держать руку на пульсе» даже из дома, но недуг сорвал многие ее планы.

Так, исполнительница перенесла сольный концерт Барвиха Luxury Village, несколько съемок в развлекательных проектах и интервью. А со своей командой из шоу «Голос. Дети» ей довелось работать по видеосвязи.

Сейчас Светлана полностью выздоровела и окунулась в работу. Звезда сообщила всем, что до конца апреля у нее полностью расписан график, чтобы наверстать упущенное.

Долго я бездельничала… Вышла на работу, четвертый день, как белка в колесе. Дорого болеть нам все же обходится. До конца апреля я вне доступа.

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Фолловеры в комментариях обрадовались, что снова видят любимую певицу жизнерадостной и энергичной. Они пожелали артистке беречь свое здоровье, ведь работа в жизни не главное.

Напомним,

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личная жизнь звезд Светлана Лобода социальные сети фото новости коронавирус

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