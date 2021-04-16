Дочь Оли Поляковой удивила неожиданной сменой имиджа – фото

Дочь Оли Поляковой Маша в очередной раз доказала, что не боится экспериментировать со своим внешним видом.

В переходном возрасте подростки стараются найти свой собственный стиль и не стесняются экспериментировать. Вот и старшая дочь Оли Поляковой , похоже, тоже находится в поисках себя.

Но это не удивительно, ведь бунтарский возраст дал о себе знать. Маша, несмотря на близкие отношения с Олей, все-таки захотела проявить свою индивидуальность.

На днях девушка отправилась в салон красоты, чтобы примерить на себя новый образ. Мария сделала яркий макияж и удивила публику невероятно короткой стрижкой.

Дочь Оли Поляковой Маша / instagram.com/mashapolyakova

Но для фотосессии Маша, скорее всего, лишь собрала волосы, а не распрощалась со своими длинными локонами. К тому же сама Оля Полякова выступает против того, чтобы дочь их обрезала.

Новым имиджем Маша похвасталась на своей странице в Инстаграм. Подписчики оценили ее образ и прическу, оставив множество комплиментов в комментариях под фото.

«Очень красивая», «Пушка», «Супер. Вам дуже йде», «Сексуалка не то слово», «Тебе с карэ, просто секси пекси», -пишут они.

Напомним,