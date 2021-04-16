Холостяк-11: участницы проведут 12 часов на безлюдном острове
Уже в эту пятницу, 16 апреля в 19:00, на СТБ выйдет 7 выпуск романтического реалити «Холостяк-11».
Первой индивидуальное общение с Михаилом получит девушка, у которой в этот день окажется день рождения. Вместе с Холостяком она отправится в необитаемое место! И даже сможет провести с главным героем 12 часов!
Но прежде, чем уехать в путешествие, Миша и его спутница должны будут выбрать вещи для отдыха. Среди них: вода, еда, фотоаппарат, надувной матрас и даже средства контрацепции... Однако не все так просто. Выбор будет стоить проведённого времени вместе. Что же возьмут с собой Холостяк и участница на уединенное свидание? Сколько времени по итогу проведут вместе?
Напомним,