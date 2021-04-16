Холостяк-11: участницы проведут 12 часов на безлюдном острове

16 апреля 2021 12:20 Юлия Туренко
Холостяк-11: участницы проведут 12 часов на безлюдном острове
Григорий Решетник и Михаил Заливако
пресс-служба канала СТБ

Уже в эту пятницу, 16 апреля в 19:00, на СТБ выйдет 7 выпуск романтического реалити «Холостяк-11».

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Следующие свидания главного героя шоу «Холостяк-11» с девушками пройдут за границей. На этой неделе градус повысится не только за окном, но и в отношениях участниц с Михаилом Заливако…

Первой индивидуальное общение с Михаилом получит девушка, у которой в этот день окажется день рождения. Вместе с Холостяком она отправится в необитаемое место! И даже сможет провести с главным героем 12 часов!

Но прежде, чем уехать в путешествие, Миша и его спутница должны будут выбрать вещи для отдыха. Среди них: вода, еда, фотоаппарат, надувной матрас и даже средства контрацепции... Однако не все так просто. Выбор будет стоить проведённого времени вместе. Что же возьмут с собой Холостяк и участница на уединенное свидание? Сколько времени по итогу проведут вместе?

Участницы шоу «Холостяк-11» / пресс-служба канала СТБ
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Накал страстей на проекте увеличится, а условия конкуренции дадут о себе знать… Какой поступок Холостяка доведет до слез участниц? И неужели после этого претендентки на сердце Михаила откажутся от роз на Церемонии?

Напомним, 

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