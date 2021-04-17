Актриса Мария Горбань готовится во второй раз стать мамой
17 апреля 2021 16:00
Российская актриса Мария Горбань
социальная сеть Instagram
Звезда сериала "Гранд" и "Кухня. Война за отель" Мария Горбань рассекретила интересное положение.
актриса до последнего скрывала свой округлившийся животик, но на днях показала кадры с трогательной фотосессии, которыми подтвердила, что находится в ожидании второго ребенка.
Пол и срок беременности знаменитость не озвучивает, лишь признается, что планировала стать мамой вновь.
Это волнительно и очень долгожданно. Ничего от вас не скроешь... Я действительно ношу прекрасное внутри себя! Спасибо всем за поздравления. Наконец-то смогу снимать себя в зеркале целиком… Событие запланированное, осознанное, потому что мы с Кириллом вместе уже 5 лет, старшая доченька уже идет в школу, поэтому решили, что пора.
Актриса Мария Горбань засветила округлившийся животик / социальная сеть Instagram
За время беременности у меня ушло восемь килограммов из-за жуткого токсикоза. Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке. Я набрала эти восемь килограммов и еще четыре сверху прямо перед родами. Но восстановилась быстро ‒ ни дня не сидела на месте, уже через неделю играла премьеру,‒ вспоминает о первом опыте беременности актриса.
Напомним,
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Актриса Мария Горбань засветила округлившийся животик / социальная сеть Instagram
Актриса Мария Горбань засветила округлившийся животик / социальная сеть Instagram
Супруг Марии Горбань Кирилл Зоткин и ее дочь Стефания / социальная сеть Instagram