Актриса Мария Горбань готовится во второй раз стать мамой

17 апреля 2021 16:00 Катерина Даниленко
Актриса Мария Горбань готовится во второй раз стать мамой
Российская актриса Мария Горбань
социальная сеть Instagram

Звезда сериала "Гранд" и "Кухня. Война за отель" Мария Горбань рассекретила интересное положение.

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34-летняя актриса до последнего скрывала свой округлившийся животик, но на днях показала кадры с трогательной фотосессии, которыми подтвердила, что находится в ожидании второго ребенка.

Пол и срок беременности знаменитость не озвучивает, лишь признается, что планировала стать мамой вновь.

Это волнительно и очень долгожданно. Ничего от вас не скроешь... Я действительно ношу прекрасное внутри себя! Спасибо всем за поздравления. Наконец-то смогу снимать себя в зеркале целиком… Событие запланированное, осознанное, потому что мы с Кириллом вместе уже 5 лет, старшая доченька уже идет в школу, поэтому решили, что пора.

Актриса Мария Горбань засветила округлившийся животик / социальная сеть Instagram

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К слову, в феврале 2021 звезда официально узаконила отношения со своим избранником, оператором Кириллом Зоткиным. За плечами у Марии уже был один брак. В 2013 году она вышла замуж за осветителя Олега Филатова. Экс-супруги воспитывают 6-летнюю дочь Стефанию. Девочка живет с мамой в Москве, но регулярно приезжает к отцу в Киев.

За время беременности у меня ушло восемь килограммов из-за жуткого токсикоза. Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке. Я набрала эти восемь килограммов и еще четыре сверху прямо перед родами. Но восстановилась быстро ‒ ни дня не сидела на месте, уже через неделю играла премьеру,
 ‒ вспоминает о первом опыте беременности актриса.

Напомним,

Актриса Мария Горбань засветила округлившийся животик / социальная сеть Instagram

Актриса Мария Горбань засветила округлившийся животик / социальная сеть Instagram

Супруг Марии Горбань Кирилл Зоткин и ее дочь Стефания / социальная сеть Instagram
 

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