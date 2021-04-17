DJ NANA полностью обнажилась в новой фотосессии
Украинская артистка DJ NANA регулярно удивляет публику экстравагантными выходками в Сети.
Привлекал внимание легкий макияж девушки, татуировка в виде цветка на ноге и распущенные локоны. Анастасия излучала женственность и сексуальность.
Женщина красива как цветок. А каждый цветок должен быть немного распущен,‒ отметила певица в подписи.
Прокомментировать откровенный кадр поспешили коллеги и поклонники диджея. Так, телеведущая Иванна Онуфрийчук отметила, что не видит ни капли распущенности, а только нежность, воздушность и женственность на фото.
Напомним,