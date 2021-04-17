DJ NANA полностью обнажилась в новой фотосессии

17 апреля 2021 15:00 Катерина Даниленко
DJ NANA полностью обнажилась в новой фотосессии
Певица DJ NANA
социальная сеть Instagram

Украинская артистка DJ NANA регулярно удивляет публику экстравагантными выходками в Сети.

Читайте такжеЗвезда "Перших ластівок" чуть не погибла в страшной аварии
В этот раз знаменитость поделилась кадром с недавней фотосессии, на котором предстала полностью обнаженной. Артистка позировала в темной комнате, а ее тело освещали лучи прожектора.

Привлекал внимание легкий макияж девушки, татуировка в виде цветка на ноге и распущенные локоны. Анастасия излучала женственность и сексуальность.

Женщина красива как цветок. А каждый цветок должен быть немного распущен,
‒ отметила певица в подписи.

Прокомментировать откровенный кадр поспешили коллеги и поклонники диджея. Так, телеведущая Иванна Онуфрийчук отметила, что не видит ни капли распущенности, а только нежность, воздушность и женственность на фото.

Читайте такжеАнна Саливанчук готовится к серьезной операции
Некоторые же поинтересовались, как относится супруг знаменитости, продюсер Руслан Квинта, к таким откровенным образам жены. Кумейко ответила, что этот вопрос нужно задать ему, а не ей: «Спросите у него сами».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети пикантные фото Nikita фото новости Анастасия Кумейко Dj NANA

Материалы по теме

Актриса Мария Горбань готовится во второй раз стать мамой
Новости

Актриса Мария Горбань готовится во второй раз стать мамой
Вызов-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 21.04.2021)
Сериалы

Вызов-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 21.04.2021)
Вызов-2: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 20.04.2021)
Сериалы

Вызов-2: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 20.04.2021)
Хата на тата-10: сможет ли герой променять путешествия на домашнюю рутину?
Анонсы на ТВ

Хата на тата-10: сможет ли герой променять путешествия на домашнюю рутину?

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021

МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK