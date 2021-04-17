DJ NANA полностью обнажилась в новой фотосессии

Украинская артистка DJ NANA регулярно удивляет публику экстравагантными выходками в Сети.

В этот раз знаменитость поделилась кадром с недавней фотосессии, на котором предстала полностью обнаженной. Артистка позировала в темной комнате, а ее тело освещали лучи прожектора.

Привлекал внимание легкий макияж девушки, татуировка в виде цветка на ноге и распущенные локоны. Анастасия излучала женственность и сексуальность.

Женщина красива как цветок. А каждый цветок должен быть немного распущен,

‒ отметила певица в подписи.

Прокомментировать откровенный кадр поспешили коллеги и поклонники диджея. Так, телеведущая Иванна Онуфрийчук отметила, что не видит ни капли распущенности, а только нежность, воздушность и женственность на фото.

Некоторые же поинтересовались, как относится супруг знаменитости, продюсер Руслан Квинта, к таким откровенным образам жены. Кумейко ответила, что этот вопрос нужно задать ему, а не ей: «Спросите у него сами».

Напомним,