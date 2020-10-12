Экс-NikitA DJ Nana призналась, что винила себя в смерти отца
В интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube-канала «Без комплексов» Анастасия Кумейко рассказала о трагической гибели родного человека.
В детстве экс-солистке дуэта NikitA пришлось пережить развод родителей, смерть отца, а после еще и тиранию отчима.
Родители развелись, когда мне было четыре, – вспоминает экс-участница группы «NikitA». – И с тех пор я каждый год поздравляла его с днем рождения. Но однажды, когда мне было десять, не знаю, по какой причине, не позвонила отцу. «Ничего, – подумала. – Поздравлю, когда встретимся».
Мама посадила нас с братом на диван и сказала, что его больше нет, – с грустью рассказала Анастасия Кумейко. – И первое, что я вбила себе в голову, услышав эту новость, – это произошло из-за меня, из-за того, что я не поздравила его с днем рождения.
Папу убили, – призналась DJ Nana. – Это были 90-е. Он возвращался вечером с работы, и его хотели ограбить. А отец ко всему всегда относился с юмором, и, зная его, подозреваю, что начал отшучиваться, пытался поговорить с грабителями... Но те его застрелили. Всю ночь он пролежал на улице. И когда отца нашли, тот еще был жив. Все происходило зимой, и папа отморозил себе органы. Поэтому спасти его не смогли.
Напомним,