Экс-NikitA DJ Nana призналась, что винила себя в смерти отца

В интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube-канала «Без комплексов» Анастасия Кумейко рассказала о трагической гибели родного человека.

Сегодня Анастасия Кумейко сочетает в себе две роли – любящей жены и успешного DJ, которая выступает под псевдонимом Nana. Но такой счастливой она была не всегда.

В детстве экс-солистке дуэта NikitA пришлось пережить развод родителей, смерть отца, а после еще и тиранию отчима.

Родители развелись, когда мне было четыре, – вспоминает экс-участница группы «NikitA». – И с тех пор я каждый год поздравляла его с днем рождения. Но однажды, когда мне было десять, не знаю, по какой причине, не позвонила отцу. «Ничего, – подумала. – Поздравлю, когда встретимся».

Певица Анастасия Кумейко / instagram.com/anastasia_domination

Однако эта встреча так и не состоялась – вскоре девушка узнала, что отца не стало.

Мама посадила нас с братом на диван и сказала, что его больше нет, – с грустью рассказала Анастасия Кумейко. – И первое, что я вбила себе в голову, услышав эту новость, – это произошло из-за меня, из-за того, что я не поздравила его с днем рождения.

Певица Анастасия Кумейко / пресс-служба Нового канала

Чтобы не травмировать детей, мать сказала, что муж серьезно заболел. Но на самом деле отец Анастасии погиб при более трагических обстоятельствах.

Папу убили, – призналась DJ Nana. – Это были 90-е. Он возвращался вечером с работы, и его хотели ограбить. А отец ко всему всегда относился с юмором, и, зная его, подозреваю, что начал отшучиваться, пытался поговорить с грабителями... Но те его застрелили. Всю ночь он пролежал на улице. И когда отца нашли, тот еще был жив. Все происходило зимой, и папа отморозил себе органы. Поэтому спасти его не смогли.

Напомним,