Невестка Оксаны Марченко поделилась яркими фотографиями со своей пышной свадьбы

12 октября 2020 16:00 Юлия Крутиева
Невестка Оксаны Марченко поделилась яркими фотографиями со своей пышной свадьбы
Сын Оксаны Марченко с женой
instagram.com/90_katerina_60

На минувших выходных в семье телеведущей Оксаны Марченко случилось радостное событие.

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В субботу, 10 октября, состоялась ода из самых дорогих свадеб 2020 года. С холостяцкой жизнью попрощался сын Оксаны Марченко от первого брака – 23-летний Богдан.

О переменах в личной жизни старшего наследника телеведущая сообщила лично. В день свадьбы она публиковала видео и фотографии в своем Инстаграм-сториз.

Избранницей Богдана стала девушка по имени Екатерина. В своем блоге она также радовала подписчиков красочными фото и видео с подготовки к свадьбе и с самого торжества.

Свадьба сына Оксаны Марченко / instagram.com/90_katerina_60
День своей свадьбы Екатерина точно запомнит на всю жизнь. Родители устроили для молодых невероятный праздник: гости были в восторге от стиля свадьбы и звездных гостей.

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На сцене в этот вечер выступили самые топовые украинские артисты: Светлана Лобода, Макс Барских, Олег Винник, «Время и Стекло», Евгений Хмара и Верка Серючка со своим бендом.

Свадьба сына Оксаны Марченко / instagram.com/90_katerina_60
В комментариях к своим публикациям невеста призналась, что была в восторге от поздравления своей сестры и мамы, также выразила свое восхищение новоиспеченной свекрови.

Свадьба сына Оксаны Марченко / instagram.com/90_katerina_60
Напомним, 

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