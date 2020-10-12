Невестка Оксаны Марченко поделилась яркими фотографиями со своей пышной свадьбы

На минувших выходных в семье телеведущей Оксаны Марченко случилось радостное событие.

В субботу, 10 октября, состоялась ода из самых дорогих свадеб 2020 года. С холостяцкой жизнью попрощался сын Оксаны Марченко от первого брака – 23-летний Богдан.

О переменах в личной жизни старшего наследника телеведущая сообщила лично. В день свадьбы она публиковала видео и фотографии в своем Инстаграм-сториз.

Избранницей Богдана стала девушка по имени Екатерина. В своем блоге она также радовала подписчиков красочными фото и видео с подготовки к свадьбе и с самого торжества.

Свадьба сына Оксаны Марченко / instagram.com/90_katerina_60

День своей свадьбы Екатерина точно запомнит на всю жизнь. Родители устроили для молодых невероятный праздник: гости были в восторге от стиля свадьбы и звездных гостей.

На сцене в этот вечер выступили самые топовые украинские артисты: Светлана Лобода, Макс Барских, Олег Винник, «Время и Стекло», Евгений Хмара и Верка Серючка со своим бендом.

Свадьба сына Оксаны Марченко / instagram.com/90_katerina_60

В комментариях к своим публикациям невеста призналась, что была в восторге от поздравления своей сестры и мамы, также выразила свое восхищение новоиспеченной свекрови.

Свадьба сына Оксаны Марченко / instagram.com/90_katerina_60

Напомним,