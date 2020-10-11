Лилия Ребрик рассказала о пополнении в семействе ‒ фото
11 октября 2020 11:57
Телеведущая Лилия Ребрик
социальная сеть Instagram
На днях исполнилась мечта старшей дочери Лилии Ребрик Дианы. Девочке подарили собаку.
телеведущая рассказала, как произошло знакомство семьи с четверолапым другом и сколько понадобилось времени дочке, чтобы уговорить родителей пойти на такой шаг. Кроме того, артистка призналась, что домашний питомец в их семью попал от Насти Каменских.
Пост про суцільну любов і дитяче щастя. Це сталося! Три роки вмовлянь від Діани, півроку вибору породи, два з половиною місяці очікування, поки підросте! І ось нарешті мрія Діани здійснилася! Вітайте нового члена «дикої сімейки» ‒ дівчинка породи бішон фрізе на ім‘я... Ще думаємо. Певно, неважко здогадатися з чиїх турботливих рук ми отримали наше диво,‒ написала Лилия, отмечая в посте Настю Каменских.
Настя Каменских и дочь Лилии Ребрик Диана с новым домашним питомцем / социальная сеть Instagram
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Ви тільки вдумайтеся, Діана у свої 8 років перечитала купу ветеринарної літератури! І це не перебільшення! Вона настільки пірнула з головою у цю тему на шляху до здійснення мрії, що тепер знає всі породи, що кому притаманно і як кого виховувати! Що ж - теорію здала на відмінною! Тепер подивимось, як буде на практиці!
Напомним,
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Лилия Ребрик с семьей / социальная сеть Instagram