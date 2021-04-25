Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева полностью посвятили себя новорожденной дочери: Мы отказались от няни
12 апреля певица Альбина Джанабаева рассекретила радостную новость ‒ у нее и ее супруга Валерия Меладзе родилась дочь.
Так, Валерий и Альбина настолько поглощены заботой о малышке, что и не думают пока возвращаться на сцену. Более того, они отказались от помощи няни, о которой подумывали еще до родов.
Я счастлив в роли отца. Даже няню брать не стали, пока сами справляемся. Альбина сможет отлучаться на какие-то недолгие мероприятия,‒ откровенничает исполнитель.
Напомним,
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