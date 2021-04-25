Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева полностью посвятили себя новорожденной дочери: Мы отказались от няни

12 апреля певица Альбина Джанабаева рассекретила радостную новость ‒ у нее и ее супруга Валерия Меладзе родилась дочь.

Многодетные родители имя девочки пока держат в секрете, однако делятся эмоциями от радостных перемен в личной жизни.

Так, Валерий и Альбина настолько поглощены заботой о малышке, что и не думают пока возвращаться на сцену. Более того, они отказались от помощи няни, о которой подумывали еще до родов.

Я счастлив в роли отца. Даже няню брать не стали, пока сами справляемся. Альбина сможет отлучаться на какие-то недолгие мероприятия,

‒ откровенничает исполнитель.

К слову, недавно Валерия запечатлели за выбором детских вещей и игрушек в соответствующем магазине. 55-летний певец увлеченно рассматривал крошечные костюмчики для девочек. Впрочем, все это уже знакомо мужчине, ведь от первого брака у него есть три взрослые дочери. Также они Альбиной воспитывают двух сыновей – 17-летнего сына Константина и шестилетнего Луку.

Напомним,

Валерий Меладзе в магазине детских игрушек / социальная сеть Instagram