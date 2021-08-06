Бывшая жена Владимира Остапчука поделилась новыми деталями их отношений после развода

6 августа 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Бывшая жена Владимира Остапчука поделилась новыми деталями их отношений после развода
Владимир Остапчук и Елена Войченко
социальная сеть Instagram

Бывшая жена Владимира Остапчука дала новое громкое интервью о разводе с ведущим.

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Скандалы вокруг развода  Владимира Остапчука и Елены Войченко понемногу утихли. Впрочем, даже после официального разрыва и второй свадьбы ведущего, публичные ссоры продолжаются.

В программе СЛАВА+ Елена рассказала – у них с Владимиром сих пор не выходит наладить коммуникацию. Говорит, с самого начала просила экса выполнять финансовые обязательства перед детьми, помогать физически и с воспитанием. 

Впрочем, Остапчук отказался, и «трактовал просьбу как мое стремление его вернуть». Более того...

Я письменно просила его в публичной плоскости не лгать, не обсуждать меня как мать детей. Если хочет обсуждать меня как любовницу, жену, пожалуйста. Он подписал еще в мае, но нарушил. Я не рассказываю много неприятных вещей, которые он делает долгие годы. Их столько, что хватит на 5 интервью, - говорит Елена

Елена Войченко с детьми / instagram.com/olenavoychenko/
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Также бывшая жена Владимира Остапчука пробовала коммуницировать с новой женой Вовы - Кристиной Горняк.

Я предлагала Владимиру, потому что у нас диалог не получается. Мол, я понимаю, что вы с Кристиной обсуждаете все моменты, она советует. Давай мы будем с ней напрямую это решать. Может, будет проще, - вспоминает Елена.

Елена Войченко / кадр из программы
Однако шоумен отказался. Кроме того, Войченко добавила - еще в браке делала все, чтобы сохранить семью:

Я пробовала терпеть, разговаривать, просить, водить к психиатру... Мне надо было уйти гораздо раньше. Однако тогда у меня бы не было сына.

Напомним, 

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