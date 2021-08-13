Бритни Спирс спустя 13 лет может наконец лишиться опекуна в лице своего отца

В течение последних 13 лет певица Бритни Спирс находилась под опекой своего отца. Артистка не могла управлять своей жизнью.

На днях издание Variety сообщило, что отец Бритни Спирс намерен отказаться от опекунства над своей дочерью. Джеймс Спирс уже подал соответствующее ходатайство в Верховный Суд Лос-Анджелеса.

Адвокат отца звезды заявил, что Джеймс начал процесс отказа от опекунства из-за того, что битва с дочерью стала слишком публичной, и отметил, что реальных оснований для отстранения отца - нет. Будет ли такой поворот событий во благо Бритни, адвокат сомневается.

Очень спорно, будет ли смена опекуна в это время в интересах госпожи Спирс, – сказала адвокат Вивиан Торин.

Сэм Асгари со своей возлюбленной Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

А вот новый адвокат певицы Мэттью Розенгарт заявил, что это крупная победа Бритни и первый шаг к справедливости. И что увольнение мистера Спирса имеет веские юридические основания, которые поддержал закон и все участвующие стороны.

Отметим, что отец стал опекуном дочери в 2008 году после ее нервного срыва. Он являлся единственным распорядителем состояния поп-дивы, управляя ее финансами. Джейми Спирс получал приличную сумму из годового дохода Бритни. Исполнительница ранее заявляла, что отец не разрешил ей снова рожать детей, и по настоянию опекунов певице пришлось носить противозачаточную спираль.

В 2020 году певица начала судебную битву за его отстранение.

Сейчас адвокат артистки попросил передать все ее финансовые дела аудитору Джейсону Рубину. На данный момент состояние Бритни Спирс составляет около 60 миллионов долларов.

Напомним,