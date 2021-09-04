Рэперша Alyona Alyona представила публике своего любимого ‒ фото

Певица Alyona Alyona приоткрыла занавес личной жизни.

В своем Instagram исполнительница опубликовала снимок с молодым человеком и рассказала о новом этапе в отношениях. Алена не так давно переехала жить к возлюбленному, а теперь и вещи свои перевезла.

Бойфренда артистки зовут Денис, однако показать его лицо поклонникам она не спешит. Предположительно, загадочным молодым человеком Алены является начинающий рэпер и тик-токер YOXDEN.

І хоч я уже живу у Дениса, частина моїх речей залишається на старій квартирі. Вперше в житті мій переїзд складався з трьох етапів: основну частину речей я перевезла до Дениса, іншу частину я повезла на Баришівку. Ще частина речей це мої знімальні луки, які я відвезу на склад до мого офісу. Залишився останній етап, приїхати в стару кімнату, вимити її та подякувати за все, що в ній відбувалося,

‒ откровенничает знаменитость.

Рэперша Alyona Alyona с бойфрендом Денисом / социальная сеть Instagram

Звезда очень счастлива, ей нравится засыпать и просыпаться с любимым человеком.

Перший ранок в статусі людини, яка живе зі своїм хлопцем був дуже приємним і чудовим. Тепер я розумію чому Денис — це та людина, з якою мені дійсно хочеться жити довго і щасливо. Тепер кожну ніч перед сном я проводжу час зі своєю людиною,

‒ поделилась эмоциями певица.

Рэперша Alyona Alyona / социальная сеть Instagram

Поклонники в комментариях пожелали Алене счастливых и беззаботных отношений, которые приведут к созданию новой ячейки общества: «Нехай корабель під назвою "Стосунки" причалює лише до островів під назвою "Любов", "Вірність", "Повага"! Написала і відчула себе тіткою з завивкою на голові з РАГСу», «Чудова справа! Бажаю вам багато порозуміння», «Бажаю цьому кораблю непотоплюваності!».

Напомним,