Рэперша Alyona Alyona представила публике своего любимого ‒ фото
Певица Alyona Alyona приоткрыла занавес личной жизни.
Бойфренда артистки зовут Денис, однако показать его лицо поклонникам она не спешит. Предположительно, загадочным молодым человеком Алены является начинающий рэпер и тик-токер YOXDEN.
І хоч я уже живу у Дениса, частина моїх речей залишається на старій квартирі. Вперше в житті мій переїзд складався з трьох етапів: основну частину речей я перевезла до Дениса, іншу частину я повезла на Баришівку. Ще частина речей це мої знімальні луки, які я відвезу на склад до мого офісу. Залишився останній етап, приїхати в стару кімнату, вимити її та подякувати за все, що в ній відбувалося,‒ откровенничает знаменитость.
Звезда очень счастлива, ей нравится засыпать и просыпаться с любимым человеком.
Перший ранок в статусі людини, яка живе зі своїм хлопцем був дуже приємним і чудовим. Тепер я розумію чому Денис — це та людина, з якою мені дійсно хочеться жити довго і щасливо. Тепер кожну ніч перед сном я проводжу час зі своєю людиною,‒ поделилась эмоциями певица.
Напомним,