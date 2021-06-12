Alyona Alyona позировала топлес в ванной с десятком кукол Барби ‒ фото

12 июня 2021 14:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Alyona Alyona позировала топлес в ванной с десятком кукол Барби ‒ фото
Рэп-исполнительница Alyona Alyona
социальная сеть Instagram

Реп-исполнительница Alyona Alyona продолжает привлекать внимание общественности к вопросам внешней и внутренней красоты человека.

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В этот раз знаменитость засветила пышную грудь в ванной и рассказала, что думает об общепринятых стандартах красоты. Кадр с откровенной фотосессии взбудоражил Сеть!

На снимке 29-летняя звезда позирует голой, лежа в воде, где ее окружают обнаженные куклы Барби. Внимание привлекают татуировки артистки, которые расположены между грудью и на руке. Алена пристально смотрит в камеру, затаив дыхание.

В заметке певица заявила, что она является амбассадором проекта, миссия которого ‒ донести каждой девушке на планете, что она уникальна и красива.

Коли не кайфують від моїх кілограмів ‒ я чую галас. Дівчата, у мене до вас питання. Ваше тіло гарне? Можете не відповідати, я знаю, що ТАК. Ваша краса полягає не в тому, наскільки ви підходите до стандартів «90-60-90», ваша краса в унікальності. Шрами, родимки (маленькі, великі та дуже великі) та дефекти роблять ваше тіло унікальним. В цьому і є тру краса… Цікаво дізнатись від вас, що ви цінуєте в людях більше, їх внутрішню або зовнішню красу? (Тільки відверто, а не «Головне ‒ це те, що всередині. Зовнішність нічого не означає»).

Рэп-исполнительница Alyona Alyona / социальная сеть Instagram

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В комментариях коллеги и поклонники реперши откликнулись на пост девушки и оставили огромное количество комментариев: «Обожнюю свої розтяжки, це мій шлях», «Неперевершена. Я ціную унікальність», «Мені подобається, коли внутрішня краса співпадає з зовнішньою», «А ещё это просто оболочка, вмещающая главное ‒ душу», «Чи повинна людина себе любити такою яка вона є ‒ ТАК! Чи повинна людина любити себе, коли від надлишкової ваги страждає опорно-руховий апарат та внутрішні органи? ‒ НІ».

Напомним,

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