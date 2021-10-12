Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 7 выпуска

Эксклюзив 12 октября 2021 20:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 7 выпуска
Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 7 выпуска
пресс-служба Нового канала

В 7 выпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезона от 07.10.2021 Андрей Рыбак рассказал, когда потерял девственность, а Дмитрий Танкович признался, что дочь путала его с Владимиром Зеленским.

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Развлекательное шоу для всей семьи «Хто зверху?» (Новый канал) набирает обороты. В новом выпуске в борьбу вступили певец Тамерлан, телеведущий и актер Дмитрий Танкович и юморист и радиоведущий Андрей Рыбак. Капитан мужской команды, традиционно, Сергей Притула.

В игровой борьбе им противостояли: певицы Оля Цибульская, Алена Омаргалиева, и Dj NANA. Главной среди красоток была капитан команды Леся Никитюк. Чья же команда оказалась сильнее?

Первый раунд «Руки-ноги» стал звездным часом Оли Цибульской. Артистка сама сложила почти половину слова «скрипаль», и тем самым продемонстрировала свою шикарную гибкость и физическую форму.

А вот в раунде «Знай наших» блистал Андрей Рыбак.

Сегодня в роли песика – капитан мужской команды Сергей Притула, а с ним его друг – Дима Танкович. Они просто бегали и смотрели, как угадывает Андрей Рыбак, – пошутил после раунда Господин Судья, роль которого неизменно выполняет Александр Педан.

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В музыкальном раунде «Пять слов» в отдельную коалицию объединились Леся Никитюк и Оля Цибульская. Девушки решили угадывать песни только с одного слова. В первый раз промахнулись, а во второй рискнули и таки выиграли балл. Что было с третьей песней, и помогла ли она девушкам «взять» этот раунд – смотрите в полном выпуске шоу.

Один из бонусных вопросов выпуска вызвал бурю эмоций. «Сколько процентов женщин любили мужчину, которому так и не признались в своих чувствах?», – спросила Леся Никитюк. Мужчины прикинули, что таких 41%. А на самом деле – 74%.

Чого ви мовчите? Це ж ваше життя! – эмоционально выступил Сергей Притула. – За вас ніхто цього не скаже. Ви спитайте й дізнаєтесь, взаємні почуття чи ні! Раптом чоловік чекає на зізнання і переживає теж щодо цього. Задумайтесь!

В конкурсе «Обмен ролями» мужчины и женщины выполняли похожие задания. Участницы должны были найти в импровизированной комнате улики присутствия там другой девушки, а участники искали фото «бывшего».

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Изюминкой выпуска стал бонусный вопрос после этого раунда. «Сколько процентов женщин нашли свою любовь в соцсетях?» – спросила Леся Никитюк. Мужчины решили, что ровно половина – 50%. На экране появилась именно эта цифра, но все дело в том, что это был неправильный ответ. Пока участники радовались, что попали точно в цель, Господин Судья объявил:

Это глюк, – сказал Саша Педан. – Просто сбой компьютера. А правильный ответ – 19%.

В любимом раунде зрителей «Правда или ложь» звезды рассказывали интересные истории и делились личными секретами. Дмитрий Танкович признался, что его дочь долгое время путала его с президентом Владимиром Зеленским.

Андрей Рыбак шокировал заявлением о своем интимном опыте. Он рассказал, что первый секс у него был в 20 лет. Певица Оля Цибульская поведала историю о том, как муж заказал ее концерт на праздник, чтобы побыть рядом с любимой.

В финале участники шоу перевоплотились в морских коньков и Русалок. Они искали в воображаемом серебряном море, которое устроили в студии, жемчужины. Кто же победил – можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Смотрите 11-й сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

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