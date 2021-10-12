Оля Полякова заговорила об отношениях на стороне
Певица Оля Полякова рассказала, как реагирует ее супруг на откровенные рассуждения в социальных сетях, и рассказала, готова ли простить измену.
По словам артистки - для нее это важно и интересно. А вот как реагирует на это супруг Поляковой, бизнесмен Вадим Поляков?
Вадик - мой дружбан! Он за любой кипеж, кроме голодовки, - смеясь, комментирует звездный детектив шоу «МАСКА».
В одном из таких обсуждений певица сказала, что если женщина не занята делом, а в браке кризис - будет искать отношения на стороне. Но, как оказалось - это было не совсем о ней.
Если бы да кабы... Не знаю: я всегда находила себе дело. До того, как стала давать по 200 концертов в год, декупажировала мебель, разрисовывала стены. Сейчас параллельно с концертами пеку хлеб, варю сыр - моя энергия всегда трансформируется в дело. Да я и против разрушения того, что ты долго строил, - призналась артистка.
Это сложный вопрос. И единственная тема, которую мы, наверное, не будем поднимать во «Взрослых девочках»: ни у Маши Ефросининой, ни у меня не было такой истории, - комментирует Оля Полякова.
Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» уже 23 октября в 21:00 на канале «Украина»!
Напомним,