Сергей Притула рассказал о пополнении в семье: Мы еще с роддома не выписались...

11 октября 2021 16:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергей Притула рассказал о пополнении в семье: Мы еще с роддома не выписались...
Ведущий Сергей Притула
facebook.com/serhiyprytula

В мае 2021 года Сергей Притула примерил на себя новый статус.

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Тогда он стал многодетным отцом. В одном из киевских роддомов супруга Сергея Притулы Екатерина родила дочь, которую пара назвала Стефанией.

Сейчас Сергей вместе с Екатериной воспитывает не только Стефанию, но и свою младшую дочь Соломию и сына ведущего от предыдущего брака - Дмитрия.

Но на троих детях Притула останавливаться не собирается. В интервью программе Светская жизнь ведущий признался, что вместе с Екатериной планируют еще одного ребенка.

Сергей Притула с семьей / instagram.com/siriy_ua
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Ведущий говорит, у него была мечта, чтобы в доме было полно детского смеха. И, в принципе, сейчас оно так и есть. 

Мы еще с роддома не выписались, а уже договорились, что вернемся. У нас так было и в прошлый раз, мы рожали там же, где и Соломию, и нам сказали: «Приходите еще, мы рады вас видеть, вы очень приятная семья, рожайте еще у нас». Сейчас такое намерение, что еще несколько месяцев Стефания будет кормиться маминой сисей, а потом мама хочет просто немного отдохнуть, увидеть мир, вернуться к работе. Потом посмотрим, отойдет организм и так далее, но мы категорически за, - рассказал Притула.

Напомним, 

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