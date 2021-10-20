46-летняя Ева Лонгория восхитила фигурой в бикини – фото

20 октября 2021 16:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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46-летняя Ева Лонгория восхитила фигурой в бикини – фото
Актриса Ева Лонгория
instagram.com/evalongoria

Актриса Ева Лонгория в очередной раз взбудоражила публику пикантными кадрами.

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Актриса Ева Лонгория часто радует своих поклонников пикантными и провокационными снимками в нижнем белье, купальниках, нарядах с глубоким декольте.

Вот и в этот раз Лонгория поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенным фото, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру.

Ева опубликовала кадр, на котором она позирует в купальнике, принимая солнечные ванны, сидя в качели. Подтянутой фигуре и плоскому животу звезды могут позавидовать даже молодые девушки.

Из Мексики с любовью, – написала в комментариях к снимку Лонгория.

Актриса Ева Лонгория / instagram.com/evalongoria
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Подписчики Евы были восхищены ее формами. В комментариях под фото они забросали звезду комплиментами: «Вы мое вдохновение», «Красотка», «Богиня», «Красивая и сексуальная».

Напомним, 

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