46-летняя Ева Лонгория восхитила фигурой в бикини – фото
Актриса Ева Лонгория в очередной раз взбудоражила публику пикантными кадрами.
Вот и в этот раз Лонгория поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенным фото, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру.
Ева опубликовала кадр, на котором она позирует в купальнике, принимая солнечные ванны, сидя в качели. Подтянутой фигуре и плоскому животу звезды могут позавидовать даже молодые девушки.
Из Мексики с любовью, – написала в комментариях к снимку Лонгория.
Напомним,