Звезда "Игры престолов" Софи Тернер во второй раз станет мамой

13 февраля 2022 22:34 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезда
Актриса Софи Тернер и ее супруг Джо Джонас
Fotobank / GettyImages

Актриса Софи Тернер и ее супруг Джо Джонас готовятся вновь стать родителями.

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Вслед за приятными новостями о беременности Рианны, а также жены Квентина Тарантино – Даниэлы Пик, стало известно о будущем пополнении в семье звезды "Игры престолов" – 25-летней Софи Тернер. Актриса беременна вторым ребенком.

Актриса Софи Тернер и ее супруг Джо Джонас / Fotobank / GettyImages

Сама Софи свое положение не рассекретила. За нее это сделали папарацци издания Daily Mail. Фотографы запечатлели Тернер во время прогулки с мужем, участником группы "DNCE" Джо Джонасом, и дочерью Уиллой в одном из районов Лос-Анджелеса.

Отметим, что сейчас в семье Софи Тернер и Джо Джонаса подрастает полуторагодовалая дочь Уилла. Девочка стала первенцем и для актрисы, и для музыканта.

Напомним,

 

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