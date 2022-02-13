Звезда "Игры престолов" Софи Тернер во второй раз станет мамой
Актриса Софи Тернер и ее супруг Джо Джонас готовятся вновь стать родителями.
Сама Софи свое положение не рассекретила. За нее это сделали папарацци издания Daily Mail. Фотографы запечатлели Тернер во время прогулки с мужем, участником группы "DNCE" Джо Джонасом, и дочерью Уиллой в одном из районов Лос-Анджелеса.
Отметим, что сейчас в семье Софи Тернер и Джо Джонаса подрастает полуторагодовалая дочь Уилла. Девочка стала первенцем и для актрисы, и для музыканта.
Напомним,
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