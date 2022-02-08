58-летний Квентин Тарантино и Даниэла Пик станут родителями во второй раз – СМИ

8 февраля 2022 22:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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58-летний Квентин Тарантино и Даниэла Пик станут родителями во второй раз – СМИ
Квентин Тарантино и Даниэла Пик
Fotobank / GettyImages

Квентин Тарантино во второй раз станет отцом. Жена актера Даниэла Пик беременна вторым ребенком.

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Издание The Jerusalem Post, ссылаясь на израильские СМИ, сообщили, что в семье Квентина Тарантино грядет пополнение. Супруга актера – 38-летняя певица Даниэла Пик – готовится стать мамой во второй раз.

Сообщается, что женщина находится еще на ранних сроках беременности. Официального подтверждения от пары пока что нет.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик / Fotobank / GettyImages

Отметим, что Квентин и Даниэла познакомились еще в 2009 году. Но связали себя узами брака они спустя практически 10 лет – в ноябре 2018-го. Для обоих брак стал первым.

Сейчас в семье Тарантино и Пик подрастает сын Лео. Мальчику 22 февраля исполнится 2 годика. Сына супруги назвали в честь деда Даниэлы – Ари Шем-Ора, поскольку Ари означает "лев".

Напомним,

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