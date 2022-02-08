58-летний Квентин Тарантино и Даниэла Пик станут родителями во второй раз – СМИ
Квентин Тарантино во второй раз станет отцом. Жена актера Даниэла Пик беременна вторым ребенком.
Сообщается, что женщина находится еще на ранних сроках беременности. Официального подтверждения от пары пока что нет.
Отметим, что Квентин и Даниэла познакомились еще в 2009 году. Но связали себя узами брака они спустя практически 10 лет – в ноябре 2018-го. Для обоих брак стал первым.
Сейчас в семье Тарантино и Пик подрастает сын Лео. Мальчику 22 февраля исполнится 2 годика. Сына супруги назвали в честь деда Даниэлы – Ари Шем-Ора, поскольку Ари означает "лев".
Напомним,