Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовали первое фото и рассекретили имя дочери
Модель Роузи Хантингтон-Уайтли подтвердила, что у нее с Джейсоном Стэтхэмом родился второй ребенок.
В звездной семье родилась доченька. Супруги не стали долго скрывать имя. Свою малышку пара назвала Изабелла Джеймс Стэтхэм.
На своей странице в Инстаграм Роузи опубликовала первое фото новорожденной. В кадре запечатлена люлька, из которой видна маленькая ручка девочки.
Отметим, 54-летний актер и 34-летняя модель воспитывают старшего сына. Четырехлетний Джек Оскар недавно пошел в детский сад.
Напомним,