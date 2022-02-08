Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовали первое фото и рассекретили имя дочери

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли подтвердила, что у нее с Джейсоном Стэтхэмом родился второй ребенок.

Информация инсайдеров оказалась правдивой. Как и сообщалось ранее, 02.02.2022 Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли во второй раз стали родителями.

В звездной семье родилась доченька. Супруги не стали долго скрывать имя. Свою малышку пара назвала Изабелла Джеймс Стэтхэм.

На своей странице в Инстаграм Роузи опубликовала первое фото новорожденной. В кадре запечатлена люлька, из которой видна маленькая ручка девочки.

Первое фото малышки Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли / instagram.com/rosiehw

Отметим, 54-летний актер и 34-летняя модель воспитывают старшего сына. Четырехлетний Джек Оскар недавно пошел в детский сад.

Напомним,