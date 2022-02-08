Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовали первое фото и рассекретили имя дочери

8 февраля 2022 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовали первое фото и рассекретили имя дочери
Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайтли
Fotobank / GettyImages

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли подтвердила, что у нее с Джейсоном Стэтхэмом родился второй ребенок.

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Информация инсайдеров оказалась правдивой. Как и сообщалось ранее, 02.02.2022 Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли во второй раз стали родителями.

В звездной семье родилась доченька. Супруги не стали долго скрывать имя. Свою малышку пара назвала Изабелла Джеймс Стэтхэм.

На своей странице в Инстаграм Роузи опубликовала первое фото новорожденной. В кадре запечатлена люлька, из которой видна маленькая ручка девочки.

Первое фото малышки Джейсона Стэтхема и Роузи Хантингтон-Уайтли / instagram.com/rosiehw

Отметим, 54-летний актер и 34-летняя модель воспитывают старшего сына. Четырехлетний Джек Оскар недавно пошел в детский сад.

Напомним,

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