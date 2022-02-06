Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайтли во второй раз стали родителями
В семье Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхема случилось радостное событие.
54-летний актер и 34-летняя модель пока что не разглашают эту информацию, однако их близкие друзья рассказали о пополнении в семье известному таблоиду «Daily Mail».
Также источник сообщил, что у Джейсона и Роузи родилась дочь. Крепкая и здоровая малышка появилась на свет несколько дней назад в одном из госпиталей Лондона.
Голливудский актер и знаменитая модель в отношениях уже больше 10 лет. У них уже есть сын Джек Оскар Стэтхэм, который родился через полгода после помолвки.
Напомним,