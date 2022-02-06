Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайтли во второй раз стали родителями

В семье Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхема случилось радостное событие.

По информации инсайдеров стало известно, что в семье американского актера Джейсона Стэтхема и его супруги Роузи Хантингтон-Уайтли родился ребенок.

54-летний актер и 34-летняя модель пока что не разглашают эту информацию, однако их близкие друзья рассказали о пополнении в семье известному таблоиду «Daily Mail».

Также источник сообщил, что у Джейсона и Роузи родилась дочь. Крепкая и здоровая малышка появилась на свет несколько дней назад в одном из госпиталей Лондона.

Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайтли / Fotobank / GettyImages

Новоиспеченные родители не спешат делиться всеми подробностями с публикой. И это неудивительно, ведь супруги не только редко появляются на публике, но и не любят общаться с журналистами.

Голливудский актер и знаменитая модель в отношениях уже больше 10 лет. У них уже есть сын Джек Оскар Стэтхэм, который родился через полгода после помолвки.

Напомним,