Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайтли во второй раз стали родителями

6 февраля 2022 00:50 Туренко Андрей
Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайтли во второй раз стали родителями
Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайтли
Fotobank / GettyImages

В семье Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхема случилось радостное событие.

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По информации инсайдеров стало известно, что в семье американского актера Джейсона Стэтхема и его супруги Роузи Хантингтон-Уайтли родился ребенок.

54-летний актер и 34-летняя модель пока что не разглашают эту информацию, однако их близкие друзья рассказали о пополнении в семье известному таблоиду «Daily Mail».

Также источник сообщил, что у Джейсона и Роузи родилась дочь. Крепкая и здоровая малышка появилась на свет несколько дней назад в одном из госпиталей Лондона.

Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайтли / Fotobank / GettyImages

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Новоиспеченные родители не спешат делиться всеми подробностями с публикой. И это неудивительно, ведь супруги не только редко появляются на публике, но и не любят общаться с журналистами.

Голливудский актер и знаменитая модель в отношениях уже больше 10 лет. У них уже есть сын Джек Оскар Стэтхэм, который родился через полгода после помолвки. 

Напомним,

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