Звезда фильма "Сумерки" Келлан Латс во второй раз станет папой

5 февраля 2022 01:20 Туренко Андрей
Звезда фильма
Келлан Латс и его супруга Бриттани
instagram.com/kellanlutz

В семье Келлана Латса грядет важное событие.

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Актер Келлан Латс довольно активно рассказывает о своей семье в интервью и показывает в своем Инстаграм, как они проводят свой досуг дома и на отдыхе.

Келлан лелеет свою жену Бриттани, вместе с которой воспитывает дочку Эштин. Но вот один секрет исполнитель роли Эммета Каллена в фильме «Сумерки» все-таки утаил.

Келлан Латс с женой и дочкой / instagram.com/kellanlutz
Речь идет о грядущем пополнении в семье Латса. На своей странице в Инстаграм супруга 36-летнего актера призналась, что беременна вторым ребенком.

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Бриттани сняла на видео реакцию Келлана, когда показала ему положительный тест на беременность. Актер оказался на седьмом небе от счастья.

Двое детей до двух лет в 2022 году! Бог прекрасен, дети – это лучшее! Некоторые могут сказать, что мы сошли с ума, а мы скажем, что сумасшедше благословлены! – сообщили будущие родители.

Напомним, 

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