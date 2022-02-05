Звезда фильма "Сумерки" Келлан Латс во второй раз станет папой

Келлан Латс и его супруга Бриттани

В семье Келлана Латса грядет важное событие.

Актер Келлан Латс довольно активно рассказывает о своей семье в интервью и показывает в своем Инстаграм, как они проводят свой досуг дома и на отдыхе.

Келлан лелеет свою жену Бриттани, вместе с которой воспитывает дочку Эштин. Но вот один секрет исполнитель роли Эммета Каллена в фильме «Сумерки» все-таки утаил.

Келлан Латс с женой и дочкой / instagram.com/kellanlutz

Речь идет о грядущем пополнении в семье Латса. На своей странице в Инстаграм супруга 36-летнего актера призналась, что беременна вторым ребенком.

Бриттани сняла на видео реакцию Келлана, когда показала ему положительный тест на беременность. Актер оказался на седьмом небе от счастья.

Двое детей до двух лет в 2022 году! Бог прекрасен, дети – это лучшее! Некоторые могут сказать, что мы сошли с ума, а мы скажем, что сумасшедше благословлены! – сообщили будущие родители.

Напомним,