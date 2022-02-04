Богдан Шелудяк отказался от участия в "Холостячке", так как его не заинтересовала главная героиня

На съемках спецпроекта «Предметка» блогер-миллионник и участник сериалити «Киев днем и ночью», который показывал Новый канал, Богдан Шелудяк рассказал Сергею Никитюку, готов ли он стать участником «Холостяка».

Многие поклонники Богдана расстроились, когда стало известно, что блогер расстался со своей девушкой – моделью Чарой. Теперь Богдан Шелудяк снова свободен, и неудивительно, что многие фаны в комментариях советуют блогеру принять участие в «Холостяке», ведь он кажется идеальным кандидатом. Кстати, этот вопрос поднимался и раньше, еще до отношений с Чарой. Леся Никитюк в 2020 году на съемках «Хто зверху?» «назначила» Богдана новым «Холостяком». Но не срослось – в жизни блогера случилась любовь, и участие в проекте стало неактуальным.

Блогер Богдан Шелудяк и модель Чара Хорив / instagram.com/bushe8

И вот спустя два года Богдан Шелудяк признался, что, учитывая его нынешний статус, он хотел бы принять участие в реалити. Правда, есть одно «но»:

Кажется, с «Холостяком» у меня довольно длительные отношения, о которых команда проекта не знает, – со смехом рассказал Богдан. – Я бы, конечно, на «Холостяка» пошел с удовольствием, но пока, скорее всего, не готов с точки зрения своих достижений в жизни. Кстати, на первую «Холостячку» меня звали и очень хотели там видеть. На тот момент я как раз ни с кем не встречался, но подумал и решил, что на первый сезон точно не пойду.

Блогер Богдан Шелудяк / instagram.com/bushe8

Оказалось, что Богдан не рискнул участвовать в шоу еще и потому, что его не заинтересовала Холостячка:

Когда меня приглашали в проект, не назвали имя Холостячки точно, но сказали, что, скорее всего, это будет Ксения Мишина. Как, собственно, и случилось. На меня это имя не сработало, хотя она уже тогда была победительницей танцевального проекта на ТВ. И, конечно, мое решение, участвовать ли в следующих сезонах, будет также напрямую зависеть от того, кто станет Холостячкой. Должен же присутствовать интерес! Понятно, что я пошел бы на проект не в поисках любви, но в надежде ее обрести.

Блогер Буше / instagram.com/bushe8

Друг Буше, блогер Роман Свечкоренко, который был участником второго сезона «Холостячки» и на себе прочувствовал все испытания этого проекта, советует Богдану хорошо подумать и все-таки сделать ставку на «Холостяка»:

Потому что формат, в котором у тебя есть выбор, лучше, чем когда выбирают тебя. Я-то знаю, что в последнем случае это не всегда может закончиться хорошо, – отметил Роман, намекая на их историю со Златой Огневич, когда певица дважды отправила блогера домой.

Но решение – за Богданом, и вполне вероятно, что в его реальной жизни вскоре и без всяких телешоу появятся новые отношения.