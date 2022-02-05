Дженнифер Лопес впервые рассказала, что происходит в их с Беном Аффлеком отношениях

Для Дженнифер Лопес 2021-й стал годом перемен.

Сначала Дженнифер Лопес шокировала неожиданной новостью о расставании с Алексом Родригесом. Поклонники звезды были удивлены этому событию, ведь в 2019 году пара даже успела обручиться.

Но на этом «сюрпризы» от Дженнифер не закончились. После длительной паузы, которая длилась 17 лет, певица решила возобновить роман с актером Бенном Аффлеком.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Fotobank / GettyImages

Продолжительное время Лопес не решалась комментировать свои новые отношения, но журналистам популярного глянца «People» все-таки удалось ее разговорить.

52-летняя Дженнифер украсила обложку глянца, а на страницах журнала рассказала о том, что сейчас происходит в ее отношениях с Беном Аффлеком.

Я чувствую себя такой счастливой рядом с ним. Это такая красивая история любви, и так прекрасно, что у нее появился второй шанс, - делиться своим счастье певица. - Мы так счастливы, что не хотим снова играть в эти игры. Теперь мы старше, мы умнее, у нас больше опыта, мы находимся на другом этапе жизни, у нас теперь есть дети, и мы должны это все учитывать.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Fotobank / GettyImages

Напомним,