Дженнифер Лопес впервые рассказала, что происходит в их с Беном Аффлеком отношениях
5 февраля 2022 06:30
Певица Дженнифер Лопес
Fotobank / GettyImages
Для Дженнифер Лопес 2021-й стал годом перемен.
Дженнифер Лопес шокировала неожиданной новостью о расставании с Алексом Родригесом. Поклонники звезды были удивлены этому событию, ведь в 2019 году пара даже успела обручиться.Продолжительное время Лопес не решалась комментировать свои новые отношения, но журналистам популярного глянца «People» все-таки удалось ее разговорить.Напомним,
Но на этом «сюрпризы» от Дженнифер не закончились. После длительной паузы, которая длилась 17 лет, певица решила возобновить роман с актером Бенном Аффлеком.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Fotobank / GettyImages
Читайте такжеБогдан Шелудяк отказался от участия в "Холостячке", так как его не заинтересовала главная героиня52-летняя Дженнифер украсила обложку глянца, а на страницах журнала рассказала о том, что сейчас происходит в ее отношениях с Беном Аффлеком.
Я чувствую себя такой счастливой рядом с ним. Это такая красивая история любви, и так прекрасно, что у нее появился второй шанс, - делиться своим счастье певица. - Мы так счастливы, что не хотим снова играть в эти игры. Теперь мы старше, мы умнее, у нас больше опыта, мы находимся на другом этапе жизни, у нас теперь есть дети, и мы должны это все учитывать.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Fotobank / GettyImages