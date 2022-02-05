Младшая дочь Веры Брежневой Сара удивила публику новым образом - фото

5 февраля 2022 08:30 Туренко Андрей
Младшая дочь Веры Брежневой Сара удивила публику новым образом - фото
Певица Вера Брежнева
instagram.com/ververa

У певицы Веры Брежневой подрастают красивые наследницы

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Сейчас Вера Брежнева счастлива в браке с Константином Меладзе. Общих детей у певицы с продюсером нет. Заезда воспитывает от предыдущих браков двух дочерей - 20-летнюю Соню и 12-летнюю Сару.

Сама Вера о наследницах говорить не любит. Но поклонники певицы не расстраиваются, ведь они следят за жизнь девочек на их страницах в соцсетях.

Вера Брежнева с дочками / instagram.com/ververa
Старшая дочь Брежневой сейчас строит карьеру модели. Ради этой цели девушка даже переехала жить в Америку. Там она получила диплом и начала сниматься в кино.

Сара решила не отставать от сестры. Девочка также активно ведет свою страницу в Инстаграм. Младшая наследница Веры даже успела сняться в роли модели для одного из модных глянцев.

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Не перестает Сара удивлять публику и переменами в своем имидже. На днях девочка опубликовала в блоге серию фото, уверенно демонстрируя то, что она может выглядеть не менее ярко, чем звездная мама.

Дочь Веры Брежневой Сара / instagram.com/sswlvix
В кадре Сара предстала с новой прической - каре. Стильный look девочки состоял с черных брюк, гольфа и пиджака. Изюминкой ее образа стал вечерний макияж.

Дочь Веры Брежневой Сара / instagram.com/sswlvix
Напомним, 

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