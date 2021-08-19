Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли станут во второй раз родителями: фото

19 августа 2021 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли станут во второй раз родителями: фото
Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли
Fotobank / GettyImages

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли сообщила о своей второй беременности.

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Голливудский актер Джейсон Стэтхэм во второй раз станет отцом. Его возлюбленная – актриса и "ангел" "Victoria's Secret" Роузи Хантингтон-Уайтли – находится на последних сроках беременности.

О скором пополнении в семье звезда сообщила на своей странице в Инстаграм. В соцсети модель опубликовала серию фотографий, и на последней из них она запечатлена в облегающем платье, которое подчеркнуло ее беременный животик.

Та-дам! Раунд 2, – лаконично подписала кадр Роузи.

Роузи Хантингтон-Уайтли беременна во второй раз / instagram.com/rosiehw

Отметим, что Джейсон и Роузи вместе уже более 11 лет. В их семье подрастает 4-летний сын Джек Оскар, который для обоих стал первенцем.

Несмотря на то, что предложение руки и сердца Стэтхэм сделал своей возлюбленной еще в 2017 году - свадьбу пара так и не сыграла.

Джейсон Стэтхэм с сыном / instagram.com/rosiehw

Напомним,

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