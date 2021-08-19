Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли станут во второй раз родителями: фото
Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли сообщила о своей второй беременности.
О скором пополнении в семье звезда сообщила на своей странице в Инстаграм. В соцсети модель опубликовала серию фотографий, и на последней из них она запечатлена в облегающем платье, которое подчеркнуло ее беременный животик.
Та-дам! Раунд 2, – лаконично подписала кадр Роузи.
Отметим, что Джейсон и Роузи вместе уже более 11 лет. В их семье подрастает 4-летний сын Джек Оскар, который для обоих стал первенцем.
Несмотря на то, что предложение руки и сердца Стэтхэм сделал своей возлюбленной еще в 2017 году - свадьбу пара так и не сыграла.
Напомним,