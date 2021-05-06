Джейсон Стэтхем: Я вытащил свой счастливый билет

Новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» выйдет на большие экраны уже 13 мая. А пока зрители ждут экшен-триллер, «Теленеделя» пообщалась с исполнителем главной роли Джейсоном Стэтхемом.

Успешный камбэк

Более двадцати лет назад я вытащил свой счастливый билет – это было знакомство с Гаем Ричи, который неожиданно рассмотрел во мне что-то, чего я сам еще не видел. «Карты, деньги, два ствола» перезапустили мою жизнь, – говорит перед началом интервью Джейсон Стэтхем.

И это правда. За 23 года с момента знакомства с режиссером Гаем Ричи у бывшего торговца поддельной бижутерией, спортсмена и модели изменилось все. Вот уже 11 лет звезда «Большого куша», «Форсажа», «Механика», «Мег», «Неудержимых» состоит в счастливых отношениях с британской супермоделью Рози Хантингтон-Уайтли, а в 2017-м стал отцом очаровательного мальчика Джека Оскара. Гонорары в последние годы достигли восьмизначных сумм, бренды выстроились в очередь в надежде заполучить актера в свою рекламу, а домашним уютом он может наслаждаться как в Лондоне, так и на побережье Малибу.

Пришло то самое время, когда можно с успехом сделать камбэк или, если хотите, вернуться в родную гавань. Для Джейсона Стэтхема это значит снова сняться в фильме Гая Ричи, теперь – в экшен-триллере «Гнев человеческий».

Что ж, он работает со своим другом, находясь на пике карьеры и личной жизни. Потому неудивительно, что радость светится в глазах актера даже при общении с прессой после долгого рабочего дня.

Атмосфера криминального мира

Джейсон, расскажите, каково снова работать с Гаем Ричи?

Это огромная честь! Мы более 20 лет назад начали работать вместе и оба прошли долгий путь. Не скрою, немного присмотрелись к тому, как каждый действует. На самом деле суть рабочего процесса не изменилась. И это прекрасно. Хотя это совершенно другой фильм, но все напоминало о моем счастливом лотерейном билете – «Карты, деньги, два ствола».

Вы до сих пор помните съемки этой картины?

Представьте себе группу парней, которые бегали вокруг и выкрикивали невероятные диалоги, погруженные в аутентичную атмосферу криминального мира. Неудивительно, что фильм стал так популярен в Великобритании. Я тогда был уверен, что это лучшие шесть недель моей жизни. (Смеется.)

«Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» в Украине до сих пор любимы, они по праву стали у нас классикой.

Это очень лестно, ведь оба фильма снимались с огромной любовью к зрителям. Приятно знать, что они не забыты.

И вот вы более чем 20 лет спустя работаете над еще одним проектом Гая Ричи «Гнев человеческий». Расскажите о Хилле, вашем персонаже.

Я считаю его сложным парнем. Одним махом он теряет все, и это вызывает такие боль и ожесточение, с которыми невозможно справиться в обычных условиях. Поэтому Хилл создает свои правила. Идея найти виновных в его горе становится более чем навязчивой.

Хилл – одна сплошная загадка?

Я думаю, лучше не знать о нем слишком много, чтобы дать сюжету по-настоящему развернуться. Мой герой должен быть таинственным, чтобы никто не узнал, кто он на самом деле и на что способен. Мне очень нравится играть таких персонажей. Гай создал в этом фильме героев или антигероев, как сейчас модно говорить, у которых есть своя мотивация, свои загадки, сильные стороны и слабости. Но меня сразу привлекло то, что слабость моего Хилла становится его опорой. Утрата делает его «каменным утесом», который идет к цели. Гнев выплеснется наружу.

Новый фильм – это гораздо больше, чем просто экшен, поскольку смысловая составляющая в нем весьма значительна.

Да, ставки очень высоки. И игроки очень сильны. Гай сделал все для того, чтобы атмосфера в картине была напряженной, чтобы зритель смотрел и переживал: «А что же там будет дальше?». Очевидно, что он не из тех режиссеров, которые воспользуются цитатой из Библии для обычного боевика, даже если таким может показаться на несколько минут. Тем не менее физические тренировки перед фильмом никто не отменял. (Улыбается.)

Реальные люди в реальном месте

Что еще было необходимо вам для подготовки к роли?

Я говорил с Гаем и другими актерами о темах, которые можно назвать «вечными», – предательство, месть, гнев, боль. Это позволило нам глубже погрузиться в суть фильма за пределами экшена и развлечения. Но когда работаю с Гаем, я спокоен, потому что у него в голове весь фильм и больше никаких лишних мыслей.

Судя по первым материалам о картине, когда дело доходит до действия, до экшена, то происходящее становится реалистичным и жестким.

Да, Гай хотел, чтобы все было по-настоящему, а не чтобы я выполнял плавные движения, которые могут быть эффективны только в кино. Мой герой крут, но он человек, как и другие персонажи. Реальные люди в реальном месте, в настоящей обстановке. И тренироваться, и репетировать приходилось не меньше, чем остальным, но отдача – совсем другая.

Что чувствовали тогда? Этот фильм смело можно считать не таким, как другие голливудские блокбастеры.

Не буду скрывать, он как глоток свежего воздуха! В нем есть ощущение реализма, так нам необходимое, но создать которое удается не каждому режиссеру. Сегодня не все они до конца понимают, что именно хотят запечатлеть с помощью камеры. А Гай знает. Это преимущество кино «от автора», даже если он делает крутой триллер.

Этот фильм запомнится надолго

Нашлось ли в картине место для юмора? Это ведь кино Гая Ричи.

Может, мы и попытались бы избежать этого, но Гай не может не писать интересные и забавные диалоги.

Чего зрителю следует ожидать от предстоящей премьеры?

Я думаю, вы получите очень стильный, довольно напряженный триллер, заставляющий задуматься. И в то же время это лента для тех, кто просто хочет отдохнуть. Уверен: «Гнев человеческий» запомнится надолго, так как Гай не в состоянии сделать то, что забывается.

Признайтесь, если Гай Ричи снова постучит в вашу дверь, чтобы предложить вам очередную роль, вы согласитесь?

Конечно. Если бы все фильмы со мной снимал он, я был бы очень счастливым человеком.

Автор: Александр Кива, журнал Теленеделя №16.