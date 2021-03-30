Гнев человеческий: вышел первый трейлер нового фильма Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом в главной роли

Запланированная дата старта фильма "Гнев человеческий" в украинских кинотеатрах - 22 апреля 2021 года.

"Гнев человеческий" стал первым фильмом Гая Ричи, действие которого целиком происходит в США, и первой за более чем 15 лет совместной работой режиссера с Джейсоном Стэйтемом, который попал в мир кино благодаря культовым лентам Ричи "Большой куш" и "Карты, деньги, два ствола".

Гай Ричи, автор прошлогодних "Джентльменов", ставших самым кассовым фильмом режиссера в Украине, дал лаконичную, но всеобъемлющую характеристику своему новому фильму "Гнев человеческий” и рассказал, что проект был создан для воссоединения Ричи с его главным актером:

Мне всегда нравился Джейсон Стэйтем как актер. За эти годы каждый из нас шел своей дорогой, но я всегда чувствовал, что нам нужно снова поработать вместе. Эта история стала идеальным поводом для воссоединения. “Гнев человеческий” затрагивает очень много тем - от мести до искусных ограблений. И по мере того, как будут разворачиваться события, рассказанные в разном времени и с различных точек зрения, раскроются шокирующие секреты, которые приведут к мощнейшей конфронтации. Такого Джейсона Стэйтема вы еще не видели.

Жанр: экшн, триллер

Режиссер: Гай Ричи - Джентльмены, Шерлок Холмс, Большой куш

В ролях:

Джейсон Стэйтем - Форсаж: Хоббс и Шоу, Мэг, Большой куш

Скотт Иствуд - Форсаж 8, Отряд самоубийц, Тихоокеанский рубеж: Восстание

Джош Хартнетт - Счастливое число Слевина, Перл Харбор, Бульварные ужасы

Холт МакКэллэни - Охотник за разумом, Гренландия, Лига Справедливости

Эдди Марсан - Джентльмены, Взрывная блондинка, Шерлок Холмс

Лаз Алонсо - Пацаны, Форсаж 4, Аватар

Джеффри Донован - дилогия Убийца, Честный вор, Выстрел в пустоту

Ниам Алгар - Воспитанные волками, Викинги, МатьОтецСын

Лайн Рени - Джентльмены, Сплит, Истории семьи Мейеровиц

Post Malone - Правосудие Спенсера, Человек-паук: Через вселенные.

Запланированная дата старта фильма в украинских кинотеатрах - 22 апреля 2021 года.