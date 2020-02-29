Гай Ричи: Поцелованный звездами

В этом году у британского режиссера Гая Риччи 25-летие творческой жизни.

Кум королю

Заодно он порадовал поклонников 11 полнометражным фильмом, вернувшись к тому жанру и стилю, за который его полюбили

Кто бы мог подумать, что сын бывшего морпеха и домохозяйки, страдающий дислексией и не отличающийся примерным поведением, прославится на весь мир, снимая самые разные фильмы -- от криминальных комедий до красочных сказок? Впрочем, отец Гая, Джон Ричи, добился неплохой должности в рекламном бизнесе, его мать вышла за настоящего британского баронета, а еще, по некоторым данным, их род тянется от династии королей Плантагенетов и имеет общих предков с герцогиней Кембриджской Кэтрин. Все это, конечно, не помешало Гаю Ричи бросить учебу в 15 лет и подрабатывать курьером. Но идея заниматься режиссурой, которой заинтересовался в школе, у парня осталась. Видя цель и веря в себя, он обратился к сооснователю сети Hard Rock Cafe Питеру Мортону, а тот свел его со своим племянником Мэтью Воном, начинавшим продюсерскую карьеру. Тот взялся за проект амбициозного новичка, и в 1995 году Ричи снял первую короткометражку «Трудное дело». Через три года показал ленту супруге певца Стинга Труди Стайнер, и та выделила средства на полнометражный проект. За 8 месяцев были созданы «Карты, деньги, два ствола», покорившие мир. Кстати, саундтрек к фильму выпустил лейбл Maverick Records, принадлежащий Мадонне, которая позже стала супругой режиссера. Также за 25 лет деятельности Гай Ричи успел поработать над телешоу Swag, снимал рекламу для мировых брендов, засветился в индустрии компьютерных игр. Ну и не забывал о роли отца: от Мадонны у него есть биологический сын Рокко и усыновленный Дэвид Банда, от нынешней супруги, фотомодели Джеки Эйнсли, двое сыновей Рафаэль и Леви, а также дочь Ривка.

В общем, скучать режиссеру не приходится, и несмотря на нередкие перерывы в карьере, он всегда не прочь попробовать что-нибудь новенькое. Не все его эксперименты оказываются удачными, но редко оставляют равнодушными публику и критиков. Вспомним, за что же мы любим или не очень фильмы Гая Ричи

«Карты, деньги, два ствола» (1998)

В ролях: Ник Моран, Джейсон Флеминг, Джейсон Стэтхем, Винни Джонс, Ленни МакЛин, Стинг и др.

После выхода картины Гая Ричи окрестили «кузеном-англичанином Квентина Тарантино». В фильме нет ни одного по настоящему положительного героя, звучит масса острых шуточек, в саундтреке соседствуют Джеймс Браун, Игги Поп и его группа The Stooges, Робби Уильямс и музыкальная тема из фильма Серджо Леоне «На несколько долларов больше». Запутанная история о грабителях, грабящих грабителей, собрала немало премий и $25 млн, а также стала актерским дебютом Джейсона Стэтхема и Винни Джонса.

«Большой куш» (2000)

В ролях: Джейсон Стейтем, Брэд Питт, Бенисио дель Торо, Ленни Джеймс, Винни Джонс, Джейсон Флеминг и др.

Брэд Питт, посмотрев первый фильм режиссера, сам предложил себя на роль в следующем и не прогадал. Кстати, именно здесь ему удалось блеснуть своим талантом имитировать различные акценты (это слышно только в оригинальной озвучке). Небольшой бюджет в $10 млн не позволял даже набрать достаточное количество массовки, так что в съемках боксерского поединка участникам приходилось перемещаться по площадке. Однако прибыли он принес в 8 раз больше -- $83,5 млн. Вдохновением для самого Гая Ричи послужили реальные репортажи о самых нелепых преступлениях.

«Унесенные» (2002)

В ролях: Мадонна, Адриано Джаннини, Элизабет Бенкс, Майкл Битти, Дэвид Торнтон и др.

Зачем было делать этот ремейк итальянского фильма с бесконечным названием от режиссера Лины Вертмюллер 1974 года? Ну разве что устроить своеобразный семейный отпуск на Сардинии и Мальте с 1 октября по 9 ноября 2001 года, когда Мадонна вернулась из гастрольного турне Drowned World Tour. В результате история о том, как гордая и жестокая богачка проникается чувствами к простому моряку, но без хэппи-энда, отхватила 5 «Золотых малин» -- главные, за худший фильм и ремейк, худшей актрисе, худшему экранному дуэту и худшему режиссеру. А главное -- при бюджете в $10 млн собрала всего… $2,5 млн.

«Револьвер» (2005)

В ролях: Джейсон Стэтхем, Рэй Лиотта, Марк Стронг и др.

Отведав критической ягоды, Гай Ричи вернулся к проверенному рецепту -- Джейсон Стэтхем, криминальный сюжет и ствол. «Меня всегда удивляло, что еще никогда ни один фильм не назывался «Револьвером», -- делился режиссер. -- Ведь это так круто звучит!». Кроме названия, его заинтересовала идея отношений игры и игрока. Написать музыку для фильма Ричи нанял композитора Натаниэля Мекали, хотя сначала собирался делать ставку на проверенные хиты. Кроме того, в «Револьвере» звучат классические произведения Вивальди, Бетховена и Моцарта. Но самое важное -- это, конечно, волосатый Джейсон Стэтхем и его верный револьвер.

«Рок-н-рольщик» (2008)

В ролях: Марк Стронг, Тоби Кеббелл, Том Уилкинсон, Джерард Батлер, Идрис Эльба, Том Харди, Тэнди Ньютон, Лудакрис, Джемма Артертон и др.

И снова неудачливые бандиты, и снова попытка увести незаконно полученные деньги незаконным же путем, и снова криминальные схемы накладываются одна на другую, лишая участников всяких шансов на успех. Ну и Гая Ричи заодно. Он собирался снимать трилогию, если картина зайдет зрителю, но увы, сборы были неутешительны -- $25,7 млн при бюджете в $18 млн. Прототипом главного героя послужил скандальный британский музыкант Пит Доэрти, некогда крутивший роман с Кейт Мосс, но картину Ричи в прокате это не спасло. Впрочем, это один из тот фильмов, которые обретают армию фанатов со временем.

«Шерлок Холмс» (2009) и «Шерлок Холмс. Игра теней» (2011)

В ролях: Роберт Дауни-мл., Джуд Лоу, Рэйчел Макадамс, Марк Стронг, Эдди Марсан, Нцми Рапас, Джаред Харрис, Стивен Фрай и др.

Еще две ленты, у которой полно как поклонников, так и ненавистников. Слишком уж отличаются образы Холмса и Ватсона от «классических», созданных Артуром Конан Дойлем, кино и телевидением. При этом обе части дилогии содержат немало отсылок к литературному оригиналу. Впрочем, студия Warner изначально делала ставку не на сюжет, а на эффектную картинку, с чем Гай Ричи как режиссер вполне справился. Кстати, Роберт Дауни-мл. сам напросился на роль в фильме, хотя Ричи виделся герой в молодости. Обе части собрали неплохую кассу -- $524 млн и $545 млн, соответственно, так что в 2021 году фанатов может ждать триквел, правда, от другого постановщика.

«Агенты А.Н.К.Л.» (2015)

В ролях: Генри Кавилл, Арми Хаммер, Алисия Викандер, Элизабет Дебики, Хью Грант и др.

При бюджете $75 млн у фильма оказались довольно вялые сборы -- $109 млн, хотя и было понятно, что Гай Ричи с удовольствием окунулся в атмосферу «клюквенного» сериала 1960-х. Создание фильма изначально шло через пень-колоду: его собирался режиссировать Стивен Соберберг, а вместо молодцеватого Кавилла зрителей радовал бы… Джордж Клуни, и все это за скромные $60 млн. В результате получилось то, что получилось, и фанаты винтажных вещей до сих пор рассматривают каждый кадр в увеличении, выискивая красивые приметы времени.

«Меч короля Артура» (2017)

В ролях: Чарли Ханнэм, Джуд Лоу, Джимон Хонсу, Эрик Бана и др.

Студия Warner Bros. задумала серию из шести фильмов, но судя по тому, что при бюджете $175 млн. «Меч…» собрал всего $148 млн, эти грандиозные планы можно считать похороненными. Претензий к фильму много -- и наскучивший сюжет, и маловато популярных актеров (ну, кому как!), и не хватает женских персонажей (что правда), и неинтересные трейлеры, и одновременный выход со «Стражами Галактики-2»… Одна из главных -- Гай Ричи просто не понимает, как снимать рыцарское фэнтези. Зато он понимает, как снимать истории простых непростых парней с социального дна. И если забыть, что Ханнэм играет короля Артура, фильм (как минимум, часть его) обретает новое очарование.

«Аладдин» (2019)

В ролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Марван Кензари и др.

Самый кассовый на сегодня проект Гая Ричи -- при бюджете $183 млн пересказ диснеевского мульта собрал $1,05 млрд! Впрочем, сказать, что Гай Ричи нашел себя в детских сказках, по-прежнему нельзя. То, что могло быть ярким, масштабным и актуальным высказыванием для широкой аудитории, оказалось ярким, но затянутым и скучноватым проектом для довольно юных зрителей. Однако Disney доволен и, по слухам, разрабатывает сиквел, к которому тоже планирует привлечь Гая Ричи и Уилла Смита…



<подпись>Карина Рыбалко

