МастерШеф. Битва сезонов: участники отправятся в гастрономическое путешествие

11 февраля 2022 21:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. Битва сезонов: участники отправятся в гастрономическое путешествие

В субботу, 12 февраля, в 19:00 на СТБ выйдет 4 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участникам предстоит приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше!

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Самые яркие участники минувших сезонов продолжают битву на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них лучший! В этот раз участники отправятся в гастрономическое путешествие по разным странам! Кулинары поделятся на три команды. Им предстоит накормить и приятно удивить не только требовательных судей, но и гостей из разных стран мира!

Для каждого гостя предстоит приготовить дегустационный сет из четырех блюд, одно из них – десерт. Конечно, есть и «но»… На фудгорке кулинаров будут ждать украинские продукты, которые, зачастую, являются самыми необычными для иностранцев. Используя эти ингредиенты, участникам необходимо максимально приблизиться к блюдам, которые являются классикой для гостей: японской, французской и латиноамериканской кухни. Смогут ли лучшие кулинары пересмотреть свой взгляд на привычные продукты? Кто покинет проект, а кто – продолжит борьбу за победу?

Смотрите в субботу 4 выпуск шоу «МастерШеф. Битва сезонов» в 19:00 на СТБ.

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